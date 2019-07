EU-komissio hyväksyi matkapuhelinoperaattori DNA:n myynnin norjalaiselle Telenorille

Euroopan komissio tiedottaa hyväksyneensä yrityskaupan, jolla enemmistöomistus suomalaisesta teleoperaattori DNA:sta siirtyy norjalaiselle Telenorille. Komission mukaan ehdotettu kauppa ei herätä huolia kilpailun rajoittumisesta yhtiöiden toimialoilla. Yhtiöillä on vain vähän päällekkäisiä toimintoja, ja markkinoille jää vahvoja kilpailijoita.

Telenor ostaa 54 prosentin osuuden DNA:sta kahdelta yritykseltä. Finda Telecoms on omistanut yli 28 prosenttia ja PHP Holding lähes 26 prosenttia DNA:n osakkeista. Telenorin mukaan kauppahinta on 1,5 miljardia euroa. Kaupan seurauksena Telenorin on tehtävä tarjous muille DNA:n omistajille loppujen osakkeiden ostamisesta.

DNA on Suomen kolmanneksi suurin matkapuhelinoperaattori Elisan ja Telian jälkeen. Viime vuoden lopulla DNA:lla oli Suomessa 28 prosentin markkinaosuus matkaviestinverkon liittymistä.

Kiinteän verkon laajakaistaliittymissä DNA:lla oli operaattoreista toiseksi suurin markkinaosuus.

Telenor kertoi huhtikuussa sopineensa enemmistöosuuden hankkimisesta DNA:sta. OP-ryhmän analyytikko Kimmo Stenvall sanoi tuolloin, ettei hän usko kaupan juuri vaikuttavan Suomen telemarkkinoihin.

– Jos Telenor jatkossa vyöryttää oman koneistonsa tänne niin toivotaan, että DNA:n oma paikallisuus ei katoa. Se on vähän riskinä pidemmällä aikavälillä, Stenvall arvioi.

DNA:n hallituksen puheenjohtaja Pertti Korhonen sanoi huhtikuussa, että kaupan toteutuessa yhtiön hallitus ottaa kantaa siihen, suositteleeko se pienosakkaille ostotarjouksen hyväksymistä.

