EU-maat pohtivat sanktioita Turkille öljynporauksesta itäisellä Välimerellä

EU-maiden ulkoministereiden odotetaan tänään reagoivan Turkin öljynporaukseen itäisellä Välimerellä. Kyproksen talousalueella tapahtuvia porauksia pidetään laittomina, ja niiden arvioidaan loukkaavan Kyproksen koskemattomuutta.

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) mukaan Suomi painottaa diplomatiaa kiistan ratkaisussa.

– Diplomatia on varmasti oikea ratkaisu ja meidän pitäisi päästä tapahtumista dialogiin myös Turkin kanssa.

Turkki on ollut käynnistämässä jo toista öljynporaustyömaata Kyproksen lähettyvillä vain kaksi kuukautta ensimmäisen operaation jälkeen. EU on vaatinut Turkkia kunnioittamaan maan suvereniteettia ja pidättäytymään porauksista.

Saksan eurooppaministeri Michael Roth tuomitsi Turkin provokaation ja sanoi EU:n seisovan Kyproksen rinnalla. Kaikki vaihtoehdot, myös sanktiot, ovat hänen mukaansa pöydällä.

– Turkki tietää, mitä on pelissä ja tuemme Kyprosta.

EU:n ulkoministerien pöydällä on tänään tukeva lista vakavia asioita, ja kokouksesta odotettiin pitkää. Vakavin asia on Persianlahden räjähdysherkkä tilanne. EU-maat yrittävät pelastaa Iranin ydinohjelmasopimuksen ja saada Iranin palaamaan sovittuihin rajoihin uraanin rikastamisessa.

Haaviston matka jatkuu Egyptiin

Haavisto esittelee Brysselissä arvioitaan Sudanin tilanteesta. Sudanin on toivottu etenevän kohti siviilihallintoa, koska siirtymäajan sotilasneuvosto ja oppositiorintama (FFC) ovat lähentyneet toisiaan.

Sudanin pääkaupungissa Khartumissa ja naapurivaltio Etiopiassa keskusteluita vastikään käynyt Haavisto arvioi, että armeijan ja turvallisuusjoukkojen kontrollointi on vielä asia, johon pitää kiinnittää huomiota.

– Tilanne ei ollut hälyttävä, mutta herätti huolta, että sopimusta ei ole vielä saavutettu. Meidän viestimme Khartumissa kaikille osapuolille oli, että heidän pitäisi tehdä kaikkensa sovun saavuttamiseksi.

Tuhannet sudanilaiset osoittivat viikonloppuna mieltään ja surivat kesäkuussa surmansa saaneita kymmeniä mielenosoittajia. Siviilihallintoa armeijan päämajan ulkopuolella vaatinut mielenosoitus hajotettiin kesäkuussa väkivalloin.

Kansalaisyhteiskunta Sudanissa tarvitsee Haaviston mukaan EU:n tukea. Jos siviilihallitus saadaan aikaan, voitaisiin hänen mukaansa keskustella myös velkahelpotuksista.

Haavisto jatkaa matkaansa Brysselistä Egyptiin, Saudi-Arabiaan ja Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin. EU:n ulkoministeri Federica Mogherini on antanut hänelle valtuutuksen keskustella Euroopan unionin puolesta.

