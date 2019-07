Ursula von der Leyen nousee komission johtoon – äänestys oli äärimmäisen tiukka

Saksalainen Ursula von der Leyen johtaa Euroopan komissiota seuraavat viisi vuotta. Hän sai taakseen enemmistön Euroopan parlamentista. Von der Leyen sai 383 ääntä, kun tarvittava määrä oli 374.

Von der Leyen jättää näin tehtävänsä Saksan puolustusministerinä.

Viisivuotisen kautensa aikana von der Leyen on luvannut ajaa kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa ja vahvistaa oikeusvaltioperiaatteen valvontaa. Belgiassa syntynyt seitsemän lapsen äiti aikoo korostaa myös lasten oikeuksia.

Äänestys oli salainen, joten ei tiedetä, ketkä kaikki uutta komission puheenjohtajaa tukivat.

Suomalaisista häntä kertoivat kannattavansa kokoomuksen Petri Sarvamaa ja Henna Virkkunen, keskustan Mauri Pekkarinen ja Elsi Katainen, RKP:n Nils Torvalds sekä SDP:n Miapetra Kumpula-Natri ja Eero Heinäluoma. Kokoomuksen Sirpa Pietikäinen oli poissa.

Vastaan aikoivat äänestää ainakin perussuomalaisten Teuvo Hakkarainen ja Laura Huhtasaari, vasemmistoliiton Silvia Modig ja vihreiden Ville Niinistö. Vihreiden Heidi Hautalaa ei tavoitettu ennen äänestystä.

Vihreiden parlamenttiryhmä oli jo aiemmin sanonut äänestävänsä vastaan, kuten myös vasemmisto ja laitaoikeisto.

Ilmastotavoitteet kiristyvät

Komission uusi puheenjohtaja vakuutti Euroopan parlamentin harkitulla puheellaan, jossa hän lupasi jotakin jokaiselle.

Von der Leyen haluaa, että Euroopan unioni on hiilineutraali ensimmäisenä maailmassa, vuoteen 2050 mennessä. Nykyinen komissio vasta hahmotteli reittejä tavoitteen saavuttamiseksi, mutta ei ajanut sitä.

Tavoite on monien jäsenmaiden yhteinen. Muutamat itäisemmän Euroopan maat pyristelevät vielä vastaan, mutta puheenjohtajamaa Suomi yrittää saada niitä taivuteltua.

– Laitan eteenpäin vihreän sopimuksen (Green Deal) Euroopalle ensimmäisen sadan päiväni aikana, von der Leyen lupasi parlamentissa.

Komissio antaa hänen mukaansa ensimmäisen ilmastolain, jossa tavoite ilmastoneutraaliudesta mainitaan.

Vuoteen 2030 mennessä kasvihuonekaasupäästöjä on hänen mukaansa vähennettävä 50:llä ellei jopa 55 prosentilla. Tällä hetkellä tavoite on 40 prosenttia.

Komission puheenjohtaja on merkittävä vallankäyttäjä Euroopan unionissa. Von der Leyen on paikalla ensimmäinen nainen.

Hänen komissioonsa tulee yhtä paljon naisia kuin miehiä. Hän lupasi vaatia jäsenmailta uusia nimiä, jos sukupuolijakauma ei ole tasainen.

Ursula von der Leyen ei ollut minkään poliittisen puolueryhmän kärkiehdokas, mikä on herättänyt arvostelua äänestäjien heikosta kuluttajansuojasta.

Sosialistien kärkiehdokas Frans Timmermans ja liberaalien Margrethe Vestager päätyvät komission varapuheenjohtajiksi. Keskustaoikeiston Manfred Weber jatkaa meppinä ja ryhmänsä johdossa.

STT

