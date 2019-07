EU uhkaa Yhdysvaltoja 35 miljardin vastatulleilla, jos se asettaa tuontitulleja euroautoille

Euroopan unioni on valmis asettamaan Yhdysvalloille ylimääräisiä tuontitulleja, jotka koskisivat 35 miljardin euron suuruista tavaraerää, kertoi unionin kauppakomissaari Cecilia Malmström tiistaina.

Tuontitullit olisivat vastaisku Yhdysvaltojen suunnittelemille eurooppalaisiin autoihin kohdistuville tuontitulleille. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on harkinnut asettavansa tuontitulleja, joita hän perustelee kansallisella turvallisuudella.

Malmströmin mukaan on ollut tervetullutta, ettei Yhdysvallat ole vielä asettanut autotulleja. Mutta ajatus siitä, että eurooppalaiset autot olisivat turvallisuusuhka, on hänen mukaansa järjenvastainen.

Jos Trump päättää asettaa tuontitulleja, on EU:lla vastatullit valmisteltuna. Malmström kuitenkin toivoo, ettei niihin jouduta turvautumaan.

Komissaarin Brysselissä antama lausunto suunnitelluista vastatulleista oli muistutus siitä, että atlantinväliset jännitteet ovat edelleen korkealla, vaikka Trumpin kauppasota Kiinan kanssa on kerännyt valtaosan kansainvälisestä huomiosta.

Malmströmin mukaan suunnitelmat Euroopan ja Yhdysvaltojen väliselle rajoitetulle kauppasopimukselle ovat jumiutuneet.

Autotullit vaikuttaisivat myös Suomeen

EU-komission väistyvä puheenjohtaja Jean-Claude Juncker tapasi Trumpin viime kesänä Washingtonissa tarkoituksenaan liennyttää orastavaa kauppasotaa.

Neuvotteluiden tuloksena kauppasodan kierre onnistuttiin jossain määrin välttämään. Yhdysvallat kuitenkin asetti EU:lle teräs- ja alumiinitulleja, joihin EU vastasi omilla vastatulleillaan.

Aselevon ytimessä oli rajoitetun kauppasopimuksen neuvotteleminen, mutta Malmströmin mukaan Yhdysvallat oli haluton jatkamaan keskusteluja.

Malmströmin mukaan Yhdysvallat ei ole valmis aloittamaan keskusteluja, jos maatalous ei ole niissä mukana. Tämä on komissaarin mukaan kuitenkin raja, jota ei voida ylittää.

Autotullien korotus vaikuttaisi myös Suomeen, sillä Uudenkaupungin autotehtaan rakentamista Mersuista suurin osa viedään Yhdysvaltoihin

