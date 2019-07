EU:n oikeusministerit pohtivat oikeusvaltioperiaatteen vahvistamista

Oikeusvaltioperiaatteen vahvistaminen on keskeinen kysymys, kun EU:n oikeusministerit kokoontuvat epäviralliseen ministerikokoukseen Helsinkiin tänään.

Suomen oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) johtaa kokousta, johon osallistuu ministerien lisäksi muun muassa EU:n oikeus- ja kuluttaja-asioista sekä sukupuolten tasa-arvosta vastaava komissaari Vera Jourova.

Työistuntojen aiheita ovat oikeusvaltioperiaatteen vahvistamisen lisäksi ajankohtaiset haasteet rikosoikeudellisessa yhteistyössä. Työlounaan aiheena on EU:n siviilioikeus ja monenvälinen yhteistyö.

Oikeusministereiden epävirallinen kokous on jatkoa torstaiselle EU:n sisäministereiden epäviralliselle kokoukselle. Ministerit käsittelivät Suomen sisäministerin Maria Ohisalon (vihr.) johdolla muassa EU:n sisäistä turvallisuutta ja maahanmuuttopolitiikan tulevaisuutta.

