Euroopan keskuspankin odotetaan viitoittavan tietä uusille elvytystoimille

Euroopan keskuspankin (EKP) ennakoidaan vihjaavan tänään uusista elvytystoimista, kun keskuspankin rahapolitiikasta päättävä EKP:n neuvosto kokoontuu Frankfurtissa.

Uutistoimisto Bloombergin mukaan useimmat ekonomistit odottavat EKP:n muuttavan ennakoivaa viestintäänsä niin, että keskuspankki voisi laskea korkoja. Tähän mennessä EKP on sanonut, että se odottaa korkojen pysyvän nykyisellä tasollaan ainakin ensi vuoden alkupuoliskon ajan.

Ekonomistikyselyn mukaan varsinainen korkomuutos olisi edessä EKP:n neuvoston seuraavassa kokouksessa syyskuussa. Ekonomistit arvioivat, että EKP laskee syyskuussa talletuskorkonsa -0,5 prosenttiin nykyisestä -0,4 prosentista.

EKP on pitänyt ohjauskorkonsa tasan nollassa ja talletuskoron -0,4 prosentissa keväästä 2016 lähtien.

Täysin poissuljettua ei ole sekään, että EKP päättäisi jo tänään talletuskoron laskusta. Paineita rahapolitiikan keventämiseen lisäsivät keskiviikkona julkaistut tiedot Euroopan teollisuuden näkymien heikentymisestä. Euroalueen teollisuuden ostopäällikköindeksi putosi heinäkuussa 46,4 pisteeseen, eli alimmalle tasolleen yli kuuteen vuoteen, kertoi markkinatietoyhtiö IHS Markit keskiviikkona. Alle 50 pisteen lukema ennakoi tuotannon supistumista.

Teollisuuden heikkoudesta huolimatta Nordeasanoi keskiviikkona pitävänsä ennallaan näkemyksensä, että EKP päättäisi uusista rahapoliittisista elvytystoimista vasta syyskuussa.

EKP:n neuvoston edellisessä kokouksessa kesäkuun alussa saavutettiin laaja yhteisymmärrys siitä, että euroalueen talouskasvun ja tavoitellun inflaatiovauhdin turvaaminen voi markkinoiden epävarmuuksien kasvettua vaatia keskuspankilta uusia toimenpiteitä. Tiedot käyvät ilmi kokousmuistiosta, joka julkaistiin aiemmin heinäkuussa.

– Neuvoston tulee olla valmis ja valmistautunut keventämään rahapolitiikkaa edelleen kaikkia sen instrumentteja käyttäen, siten kuin on tarkoituksenmukaista hintavakauden tavoitteiden saavuttamiseksi. Harkittavat keinot sisältävät mahdollisuuden ennakoivan viestinnän laajentamiseen ja vahvistamiseen, omaisuuserien osto-ohjelman jatkamiseen ja korkotasojen laskemiseen, muistiossa todetaan.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-07-19/ecb-seen-priming-markets-in-july-for-rate-cut-after-summer-break

https://e-markets.nordea.com/#!/article/50392/euro-area-the-weakest-link-weakens-further

STT

