Euroopassa etsitään taas varjoa, tuulenvirettä ja vesipisteitä – jo eilen rikottiin lämpöennätyksiä, tänään ehkä vielä kuumempaa

Monissa Euroopan maissa ei tänäänkään tarvita pitkähihaisia. Pariisissa saatetaan mitata 41-42 asteen lukemia, mikä rikkoisi kaupungin yli 70-vuotisen ennätyksen, 40,4 astetta.

Britanniassakin on mahdollista kivuta ennätyslukemiin. Paikallisen ilmatieteen laitoksen mukaan elokuussa 2004 Kentissä mitattu 38,5 asteen kuumuus voi tänään jäädä kakkoseksi.

Keskiviikkona Belgiassa, Ranskassa ja Hollannissa kirjattiin kaikkien aikojen korkeimmat lämpötilat. Hollannissa rikottiin yli 75 vuoden takainen ennätys, kun mittari kipusi 38,8 asteeseen. Belgiassa ennätyslukema oli 39,9 ja Saksassa 40,5.

Torstaista on ennusteiden perusteella tulossa tämän lämpöaallon kuumin päivä. Aalto on jo toinen kuukauden sisällä.

Viileämpää säätä ja sadetta on ennustettu perjantaille.

Uimareita kateissa

Britanniassa ja Ranskassa helle haittaa myös junaliikennettä. Junia on määrätty kulkemaan tavallista hitaammin, ja kuumimpaan aikaan lähtevien junien aikatauluja on viivästetty.

Ihmiset ovat hakeneet helpotusta pulahtamalla järviin ja jokiin. Lontoossa poliisi on etsinyt kolmea Thames-joelle kadonnutta uimaria, ja Saksassa ainakin kolmen ihmisen tiedetään hukkuneen tiistain jälkeen.

Ranskassa on varoiteltu erityisesti haavoittuvaisessa asemassa olevien ihmisten suojelemisesta lämpöaallon aikana. Maassa muistetaan edelleen hyvin vuosi 2003, jolloin helleaallon on arveltu aiheuttaneen noin 15 000 ihmisen kuolemat.

– Meidän on huolehdittava itsestämme mutta ensisijaisesti ja erityisesti heistä, jotka ovat yksin, ja huomattava ensimmäiset lämpöhalvauksen oireet, pääministeri Edouard Philippe on muistuttanut.

Ranskassa veden käyttöä on monin paikoin rajoitettu, kun jokien ja pohjavesien pinnat ovat laskeneet huomattavasti.

STT

