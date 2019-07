Faarao Tutankhamonia esittävä veistos myytiin 5,2 miljoonalla eurolla kiistanalaisessa huutokaupassa

Kolmetuhatta vuotta vanha veistos faarao Tutankhamonista on myyty torstaina Lontoossa huutokaupassa 5,2 miljoonalla eurolla. Ostajaa ei julkistettu.

Christie’s -huutokauppakamarin järjestämä huutokauppa on yksi viime vuosien kiistanalaisimmista. Egyptiläisviranomaiset ovat olleet myynnistä raivoissaan ja vaatineet veistoksen palauttamista Egyptiin. Egyptiläisten mukaan veistos on alun perin viety pois maasta laittomasti 1970-luvulla. He vaativat muun muassa YK:n kulttuurijärjestö Unescolta toimia, jotta kauppa estettäisiin.

Huutokauppakamarin mukaan Egypti ei ole koskaan aiemmin esittänyt yhtä suurta huolta veistoksesta, jonka olemassaolo on ollut tiedossa jo pitkään. Christie’s on julkaissut luettelon, jossa käydään läpi, kuinka veistos on siirtynyt Euroopassa taidevälittäjältä toiselle viimeisen 50 vuoden aikana.

