Facebookin tulos sukelsi jättisakon jälkimainingeissa – Zuckerberg vakuutteli yrityksen tekevän ryhtiliikkeen

Yhteisöpalvelu Facebookin toisen vuosineljänneksen tulos romahti Yhdysvalloissa määrätyn jättisakon takia. Facebook on sopinut maksavansa Yhdysvalloissa viiden miljardin dollarin eli noin 4,5 miljardin euron sakon käyttäjien yksityisyyden loukkaamisesta.

Yrityksen huhti-kesäkuun tulos tippui 49 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Tulos oli 2,6 miljardia dollaria eli noin 2,3 miljardia euroa. Liikevaihto puolestaan kasvoi 28 prosentilla ja oli vuoden toisella neljänneksellä 16,9 miljardia dollaria eli noin 15,2 miljardia euroa.

Facebookin mukaan tulos heikkeni muun muassa sen vuoksi, että yritys joutui varaamaan 2 miljardia dollaria lisärahaa sille mätkäistyn sakon maksamiseen. Facebook oli jo ennakkoon varautunut jättisakkoihin.

Facebook onnistui kuitenkin yllättämään odotettua paremmalla liikevaihdolla ja käyttäjämäärien kasvulla. Nyt jopa 2,41 miljardia ihmistä käyttää Facebookia kuukausittain.

Facebookin osakkeen arvo kasvoi hieman osavuosikatsauksen julkistuksen jälkeen.

Jättisakko ja tietosuojan tiukkaa valvontaa

– Ykkösprioriteettimme on ollut vastata niihin sosiaalisiin huoliin, jotka internetiä ja yhteisöämme kohtaavat, yrityksen perustaja ja toimitusjohtaja Mark Zuckerberg kirjoitti tulosjulkistuksen jälkeen pitkäksi venyneessä Facebook-päivityksessään.

Hän totesi päivityksessään, että yksilönsuoja on yrityksen palveluiden kehittämisen ytimessä. Zuckerberg kuitenkin lisäsi, että yrityksellä on myös vastuu pysyä innovatiivisena ja tarjota ihmisille uusia tapoja pitää yhteyttä.

Zuckerbergin kannanotto viittaa suoraan Facebookin Yhdysvaltain viranomaisilta saamaan jättisakkoon sekä yrityksen ja viranomaisten väliseen sopimukseen. Facebook sopi Yhdysvaltojen liittovaltion kauppakomission (FTC) kanssa, että se maksaa historiallisen suuret sakot käyttäjien yksityisyyden loukkaamisesta.

Sopimus edellyttää myös, että Facebookin hallitukseen muodostetaan uusi, riippumaton valiokunta valvomaan yhtiön tietosuojakäytäntöjä. Lisäksi Zuckerbergin täytyy varmistaa, että yhtiö noudattaa uusia tietosuojarajoituksia.

Tämän lisäksi Facebook kertoi keskiviikkona FTC:n tutkivan yritystä myös kilpailulainsäädännön näkökulmasta. Asiasta uutisoi muun muassa New York Times. Virallisessa tutkinnassa selvitetään esimerkiksi Facebookin yrityskäytäntöjä ja sitä, onko yritys käyttänyt väärin määräävää markkina-asemaansa.

STT