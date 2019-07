FBI varoittaa: Venäjä yrittää edelleen sotkeutua USA:n vaaleihin

Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI varoittaa, että Venäjä uhkaa edelleen Yhdysvaltojen vaaleja. FBI:n johtaja Christopher Wray totesi senaatin kuulemisessa olevansa varma asiasta.

– Venäläiset yrittävät varmasti sekaantua vaaleihimme, Wray sanoi senaatin oikeusvaliokunnalle.

Seuraava koetinkivi vaalien tinkimättömyydelle tulee vastaan ensi vuoden marraskuussa, kun Yhdysvalloissa pidetään jälleen presidentinvaalit.

Erikoissyyttäjä Robert Mueller selvitti laajassa tutkinnassaan Venäjän sekaantumista vuoden 2016 presidentinvaaleihin. Selvityksen mukaan Venäjän tiedustelupalvelu ja Kremliin kytköksissä oleva sosiaalisen median yritys The Internet Research Agency yrittivät laajalti avittaa presidentti Donald Trumpia voittoon ja vahingoittaa demokraattien ehdokkaan Hillary Clintonin mahdollisuuksia.

Trump on kiistänyt venäläisten sekaantumisen. Hän on muun muassa vedonnut Venäjän presidentti Vladimir Putinilta Helsingin-tapaamisessa saamaansa lupaukseen, jonka mukaan Venäjä ei ole sekaantunut USA:n vaaleihin.

– Luotan suuresti maani tiedustelupalvelun ihmisiin, mutta presidentti Putin kielsi asian todella vahvasti ja voimakkaasti tänään, Trump totesi viime vuoden heinäkuussa järjestetyn tapaamisen jälkeen.

Useat venäläiset saaneet rikossyytteitä

Erikoissyyttäjä Muellerin 400-sivuista Venäjä-tutkinnan loppuraporttia on tavattu tarkkaan. Tänään siihen toivotaan saatavan selvyyttä, kun niukkasanaisena pysytellyt Mueller saapuu Yhdysvaltain kongressin kuultavaksi.

Muellerin selvityksen mukaan näyttöä siitä, että Trumpin vaalikampanja olisi syyllistynyt vehkeilyyn Venäjän kanssa, ei ole. Silti raportin mukaan näyttöä Venäjän sekaantumisesta on. Useita venäläisiä vastaan on nostettu rikossyytteitä Muellerin tutkinnan johdosta.

STT

