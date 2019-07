Festivaalien järjestäjät tyytyväisiä Salon viikonloppuun

Salon viikonloppu oli festiivaalijuhlaa, kun samaan aikaan oli kaksi tapahtumaa Salossa. Kaupunkifestivaali EtnoSaloon odotettiin 200–400 kävijää, ja kävijämäärä olikin kaikkiaan noin 250–300 eri tapahtumissa. Neljättä kertaa pidetty festivaali halutaan säilyttää pienimuotoisena.

– Ihan tyytyväisiä ollaan, sillä EtnoSalossa ei halutakaan mitään massatapahtumaa, painottaa EtnoSalon puheenjohtaja Sanna Jousi .

Syksyn aikana varmistetaan uusi festivaaliohjelma ensi kesälle.

– Ajoissa pyritään katsomaan myös esiintyjät, joista ei ole vielä tietoa, toteaa Jousi.

Kehittämiskohteena tulee olemaan Horninkadulla kulttuuritalo Kivan piha-alue, joka osoittautui hyväksi paikaksi tapahtumalle. Sen sijainti on keskeinen, ja piha-aluetta pystyy kehittämään edelleen. Kivan pihaa kokeiltiin nyt ensimmäistä kertaa tapahtumapaikkana. Viikonlopun festivaalin aikaan siellä oli erilaista ohjelmaa: sirkustemppuja, taide- ja kasvomaalausta sekä rumpujen soittoa. Paikalla oli myös markkinakojuja ja ennustajan nurkkaus. Rumputyöpajalle oli varattu kasvillisuuden sopivasti varjostama nurkkaus pihalta.

– Lasten taide- ja kasvomaalaus oli kysyttyä, Jousi sanoo.

Kivan konsertissa oli noin sata henkeä, ja sali oli reilusti puolillaan. Vielä ovelta kyseltiin lippuja.

– Illalla Bizarressa etnobileiden aikaan paikalla oli vajaat sata henkeä, eikä sinne paljon enempää olisi mahtunutkaan. Virallisesti ravintola on 110-paikkainen.

Jousi sanoo, että yleisöpalaute on ollut hyvää. Lauantai-iltapäivä toi paljon yleisöä kauempaa: Turusta, Helsingistä ja Tampereelta saakka.

– Nyt oli ensimmäistä kertaa muualtakin porukkaa, ja se on sitä, mitä halutaankin kehittää. Ihmiset tulivat varta vasten tätä festivaalia varten.

Vaikka samaan aikaan oli Salo soi -iskelmäfestivaali, niin se on järjestäjän mukaan vaan hyväksyttävä. Kesä on lyhyt ja tapahtumia riittää.

– Parempi olisi, jos monta tapahtumaa ei olisi samaan aikaan, Jousi toteaa.

Mutta festivaaleja oli myös muualla, muun muassa Turussa oli monta tapahtumaa viikonloppuna yhtä aikaa.

Aikuisille suunnatun Salo soi -iskelmäfestivaalin lopullinen kävijämäärä oli noin 7 000 henkeä. Tapahtumalle on luvassa jatkoa.

– Kävijöitä oli maksimimäärä. Molemmat päivät oli loppuunmyyty, ja kaikki sujui hyvin, sanoo toimitusjohtaja Riki Huhtala RH-Entertainment Oy:stä.

– Facebookissa on ollut pääosin positiivista palautetta..

Jatkossa festivaalilla kuullaan samaan tapaan kotimaista iskelmää kuin nytkin.

– Ei profiilia kannata muuttaa, huomauttaa Huhtala.

Tulevan kesän suunnittelu alkaa, kun järjestäjän festivaalikausi on ohi. Tulevaa festivaalipaikkaa Salossa ja tapahtuman artisteja mietitään.

– Riippuu siitä, ketkä artistit liikkuvat ensi vuonna. Suvi Teräsniska oli nyt vapaalla, eikä Suomen kärkeä niin hirveästi ole. Suomi on pieni markkina, mutta toivotaan, että saadaan hyvät bändit myös ensi vuodeksi.

Kesän päätyttyä tapahtumien päivämäärät ilmoitetaan pikaisesti. Se on nykyisin tapana.

Viikonlopun ennätyshelteestä selvittiin, sillä se oli Huhtalan mukaan isoin tuska.

Mutta palvelut pelasivat ja vesipisteilläkin pärjättiin joten kuten.

– Lavan eteen jaettiin vettä mukeissa ja siitä saatiin kiitosta.

Salossa Hansan alue osoittautui kuitenkin pieneksi, ja ahtauden vuoksi penkkejä jouduttiin vähentämään. Huhtalan mukaan isompaa aluetta täytyy miettiä ensi kesälle.

– Jos alue olisi ollut isompi, olisi saatu myytyä enemmän lippuja molemmille päiville, ainakin muutamia satoja.

Nyt ei saatu mahtumaan kaikkia penkkejä ja pöytiä, joita olisi kaivattu enemmän varttuneemmalle väelle, jota oli yleisössä runsaasti. Vesipisteitä olisi myös saatu alueelle enemmän.

– Tuolla väkimäärällä oli tehtävä kuitenkin noin, tilittää Huhtala.

Kauas Salon keskustasta festivaalia ei haluta siirtää.

– Sivummalle ei haluta eikä bussimatkojen päähän, kun alue on nyt keskeisellä paikalla. Ihmiset saatiin paikalle, kun myös lippuja sai edullisesti.

Samaan aikaan kaupungissa olleella toisella tapahtumalla, EtnoSalo -festivaalilla, on erilainen osallistuja- ja kuulijakunta.

– EtnoSalo taitaa mennä ihan eri genreen kuin Salo soi, Huhtala kommentoi.