Finavia, STT ja perussuomalaisten kansanedustaja riitelivät vuosia asiakirjan julkisuudesta – muistio oli koko ajan julki eduskunnan sivuilla

Eduskunta piti vuosia sivuillaan julki Finavia-muistiota samalla kun sen julkisuudesta taisteltiin aina korkeinta hallinto-oikeutta myöten, kerrotaan eduskunnan tarkastusvaliokunnasta. Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) laatima muistio liittyy liikenne- ja viestintäministeriön Finavialle antamaan ohjaukseen ex-ministeri Anne Bernerin (kesk.) aikana.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) määräsi viime viikon tiistaina osittain julkiseksi taustamuistion, jossa kuvataan ministeriön toimintaa. Muistion salaamisesta valittivat vuonna 2016 STT ja kansanedustaja Mika Raatikainen (ps.). Finavian mukaan muistio sisälsi sille kuuluvia liikesalaisuuksia, ja se halusi salata muistion käytännössä kokonaan.

Tänään selvisi, että lähes koko oikeustaistelun ajan eduskunta olikin pitänyt muistiota kokonaan julkisena nettisivuillaan.

Tarkastusvaliokunnan valiokuntaneuvos Heidi Silvennoinen kertoo, että valiokunta päätti muistion julkisuudesta nojautuen eduskunnan työjärjestykseen, jossa on julkisuuslaista poikkeava tulkinta asiakirjojen julkisuudesta.

Silvennoisen mukaan taustamuistio on ollut eduskunnan verkkosivuilla pöytäkirjan liiteasiakirjana marraskuusta 2016 lähtien.

Asiakirja poistettiin eduskunnan sivuilta väliaikaisesti, sillä eduskunnassa haluttiin käydä läpi KHO:n tuoreen päätöksen ja eduskunnan työjärjestyksen suhdetta. Eduskunnassa katsottiin, että valiokunnan lähes kolme vuotta sitten tekemä päätös on edelleen voimassa ja asiakirja on kokonaisuudessaan julkinen.

Asiakirjan poistamisesta uutisoi aiemmin Helsingin Sanomat.

VTV:n mukaan ministeriö puuttui asioihin, jotka kuuluivat yhtiön hallitukselle

VTV toteaa muistiossa aiempaa tarkemmin jo julkisuudessa olleita asioita. Bernerin johtama ministeriö antoi valtion lentokenttäyhtiö Finavialle poikkeuksellista omistajaohjausta tilanteessa, jossa Finavia oli hävinnyt 34 miljoonaa euroa epäonnisten johdannaiskauppojen purkamisen seurauksena.

Ministeriö kielsi Finavian hallitusta nostamasta vahingonkorvauskanteita entistä johtoa vastaan. Lisäksi Finavia ehti vaatia vahingonkorvauksia tilintarkastusyhtiö Deloittelta, kunnes Finavian hallitus päätti perua kanteet joulukuussa 2015. Käytännössä ministeriö ohjasi hallituksen tekemään haluamansa hätäisen päätöksen sen sijaan, että olisi järjestänyt yhtiökokouksen tai tehnyt päätöksen ainoan omistajan eli valtion edustajana.

Ennen perumista ministeriö oli järjestellyt sovintosopimusta tilintarkastusyhtiön kanssa kertomatta Finavian hallitukselle.

VTV:n muistion mukaan ministeriön ja sen edustajien toimintaa voidaan pitää ongelmallisena muun muassa siksi, että ministeriö puuttui yhtiön operatiiviseen toimintaan.

