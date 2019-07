Fitch Ratings piti Suomen luottoluokituksen ennallaan

Luottoluokittaja Fitch Ratings on päättänyt pitää Suomen valtion luottoluokituksen ennallaan tasolla AA+. Kyseessä on toiseksi paras mahdollinen luottoluokitus.

Myös Fitchin arvio Suomen näkymistä säilyy ennallaan myönteisenä. Fitchin mukaan myönteiset näkymät heijastavat Suomen julkisen talouden kohenevaa trendiä ja viimeaikaista kilpailukyvyn parantumista, joka on tukenut Suomen talouden elpymistä.

Fitch arvioi raportissaan, että edellisen Juha Sipilän (kesk.) hallituksen aikana solmittu kilpailukykysopimus on auttanut väliaikaisesti nostamaan Suomen potentiaalista talouskasvua, pitämään työvoimakustannukset kurissa, lisäämään työllisyyttä ja palauttamaan viennin kilpailukyvyn. Fitchin mukaan jää nähtäväksi, tekeekö uusi Antti Rinteen (sd.) hallitus lisätoimia kilpailukyvyn parantumisen säilyttämiseksi.

Fitch sanoo myös pitävänsä Rinteen hallituksen tavoitetta 75 prosentin työllisyysasteesta kunnianhimoisena ottaen huomioon, että Suomen talouden veto on jo hidastumaan päin.

Kaikki kolme suurta luottoluokittajaa antavat tällä hetkellä Suomelle toiseksi parhaan luokituksen. Suomella oli pitkään paras mahdollinen kolmen A:n luottoluokitus, mutta se menetettiin vuosina 2014-2016.

Luottoluokittajista S&P ja Moody’s ovat aiemmissa raporteissaan arvioineet Suomen näkymät vakaiksi. Fitch siis arvioi Suomen näkymät hieman paremmiksi kuin kaksi muuta suurta luokituslaitosta. Fitch muutti Suomen näkymät vakaista myönteisiksi viime vuoden elokuussa.

STT

