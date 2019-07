FT: Nokian toimitusjohtaja varoittaa Huawei-rajoitusten hidastavan 5g-verkkojen kehitystä

Nokian toimitusjohtaja Rajeev Suri varoittaa Financial Timesin haastattelussa, että kiinalaisiin verkkoyhtiöihin kohdistuvat rajoitukset voivat aiheuttaa haittaa koko alalle. Useat Euroopan maat ovat Yhdysvaltojen painostuksesta valmistelemassa rajoituksia Huawein ja ZTE:n laitteiden käytölle.

Nokia voi hyötyä kiinalaisyhtiöiden vastoinkäymisistä, mutta Suri epäilee, että rajoitukset voivat hidastaa 5g-verkkojen kehitystä ja tehdä niiden rakentamisen kalliimmaksi.

Suri huomauttaa haastattelussa, että 5g-verkot vaativat säännöllisiä päivityksiä. Rajoitukset vaikeuttavat verkkojen ylläpitoa ja kehittämistä.

– Hankintaketjuun ei pidä lisätä ylimääräisiä kuluja ja byrokratiaa, Suri sanoi.

Hän otti esimerkiksi Intian hallituksen vuonna 2010 tekemän päätöksen kieltää kiinalaisten laitteiden hankinta. Se pysäytti kaikki ostot siltä vuodelta.

Surin mukaan on liian aikaista sanoa, onko Nokia voittanut sopimuksia vakoiluepäilyn kohteeksi joutuneen Huawein vaikeuksien takia. Tähän mennessä Nokia on saanut kaikkiaan 43 kaupallista 5g-sopimusta.

Nokian näkymistä kuullaan lisää kuun lopulla, kun yhtiö julkistaa huhti-kesäkuun tuloksensa 25. heinäkuuta.

https://www.ft.com/content/d371f82e-98e7-11e9-8cfb-30c211dcd229

STT

