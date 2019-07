Guardian: EU valmistautuu tarjoamaan Britannian Johnsonille brexit-lisäaikaa

Euroopan unioni valmistautuu tarjoamaan brexitiin liittyvää lisäaikaa Britannian mahdolliselle uudelle pääministerille Boris Johnsonille, kirjoittaa Guardian.

Entinen ulkoministeri Johnson on luvannut toteuttaa brexitin lokakuun loppuun mennessä, jos hän nousee pääministeriksi. Uuden pääministerin nimen on määrä olla selvillä tiistaina.

Guardianin mukaan EU:n suunnittelema lisäaika ulottuisi lokakuun lopun yli, ja sen tarkoituksena on auttaa Johnsonia pitämään konservatiivipuolue kasassa. Lisäksi se tarjoaisi Britannialle vielä yhden mahdollisuuden erota EU:sta sopimuksen kanssa.

Lisäaika käytettäisiin uusiin neuvotteluihin, mutta se voitaisiin tarjoilla kovan eron kannattajille mahdollisuutena valmistella sopimuksetonta lähtöä EU:sta.

https://www.theguardian.com/politics/2019/jul/19/brussels-to-offer-boris-johnson-extension-on-no-deal-brexit

STT

