Haavisto tuomitsee laivakaappausten ottamisen poliittiseksi aseeksi – aiemmin asialla olivat merirosvot, nyt valtiot

Kansainvälisen oikeuden rikkominen laivojen kaappausten yhteydessä on suuri huoli sääntöperäiseen maailmanjärjestykseen luottavan maan kuten Suomen kannalta, arvioi ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.).

– Kauppamerenkulun rajoittamisen ottaminen poliittiseksi aseeksi on tuomittavaa, Haavisto painottaa STT:lle.

Hormuzinsalmessa aluksia on kaapannut Iran, Gibraltarilla Britannia, Kertshinsalmessa Venäjä ja viimeksi torstaina Izmailissa Ukraina. Kukin valtio katsoo, että niillä on oikeus ottaa laivat haltuunsa.

Haavisto muistuttaa, että edellisen kerran kauppamerenkulun häiritseminen oli tapetilla Somalian merirosvojen yhteydessä. Silloin oli kyse rikollisista ryhmistä, jotka vaativat lunnasrahoja.

Sen sijaan viime aikojen tapauksissa on yhteistä se, että takana on epäilty valtiollinen toimija. Haavisto pitää ilmiötä vaarallisena ja merenkulun vapauden loukkaamista suunnitelmallisempana kuin merirosvojen toiminta.

– Tarkoituksena on selvästi käyttää näitä kauppa-alusten haltuunottoja poliittisena painostuskeinona, Haavisto sanoo.

Hän kiinnittää huomiota myös laivojen miehistön turvallisuuteen, kun aseelliset ryhmät valtaavat aluksia.

– Siinä voi sattua aseellisen alukseen nousun yhteydessä mitä tahansa, Haavisto varoittaa.

Kauppalaivoilla on oikeus liikkua

STT:n aiemmin haastattelemat merioikeuden asiantuntijat kertoivat, että kauppalaivoilla on oikeus liikkua rantavaltioiden häiritsemättä salmissa ja aluevesilläkin, jos kyse on viattomasta merenkulusta.

– Sääntömääräisen kansainvälisen järjestyksen kannalta on vaarallista, että viitataan kintaalla keskeisiin kansainvälisen oikeuden normeihin, arvioi Ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen STT:lle.

Hänen mukaansa kansainvälistä oikeutta on rikottu niin kauan kuin sellainen on ollut olemassa, koska ei ole olemassa rankaisujärjestelmää kansainvälisellä tasolla. Rikkomusten käsittely ja rankaisu jää tapauskohtaiseksi.

– Suurvallat katsovat oikeudekseen määritellä sääntöjä ja niiden noudattamista, Tiilikainen sanoo.

Miten käy Pohjoisella Jäämerellä?

Tiilikaisen mukaan meriä koskevat kysymykset ovat ajankohtaisia muutenkin, koska syntymässä on uusia laivareittejä muun muassa Pohjoiselle Jäämerelle. Toivomuksena on, että kansainvälistä merioikeutta koskevat sopimukset koskisivat niitä automaattisesti.

– Tärkeätä on, että liikkuvuuden vapaus taataan kansainvälisillä merialueilla. Ne ovat kaikkien yhteistä omaisuutta, Tiilikainen tähdentää.

Yleisen merioikeutta koskevan sopimuksen lisäksi eräille merialueille on laadittu omat sopimuksensa. Muun muassa Bosporinsalmen läpi kulkevaa liikennettä Turkissa säädellään omalla sopimuksellaan.

