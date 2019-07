Haetaan: pelaaja parhaassa iässä – kolmekymppisiä kotimaisia on Korisliigassa vähän

Kun kirjoittaa Google-hakuun ”koripalloilija parhaassa iässä”, napsahtavat ensimmäiset osumat järjestään noin 30-vuotiaisiin pelaajiin. Näin kuvailtiin Salon Vilppaan Juho Nenosta pyöreiden vuosien tultua täyteen 2017. Samat luonnehdinnat kuultiin suunnilleen samoihin aikoihin Nenosen hyvästä ystävästä, maajoukkuetähti Petteri Koposesta.

Miesten Korisliigasta nämä parhaan iän kotimaiset pelaajat pitkälti puuttuvat. Viime kaudella liigaa pelasi kaksitoista vuonna 1994 syntynyttä miestä, mutta kyseistä vuosikertaa edeltäneet ikäluokat olivat jo huomattavasti harvalukuisempia.

Sarjan keski-ikäisistä pelaajista Vilpas-taustaiset Mikael Sandberg (syntymävuosi 1991) ja Alex Vaenerberg (1992) ilmoittivat keväällä lopettavansa uransa. Vilpas-kasvatti Tommi Huolila (1993) kertoi puolestaan Salon Seudun Sanomille puntaroivansa elokuun aikana pääsarjatason pelien jatkumista.

Kaikkien mainittujen tarina on suhteellisen tyypillinen. Taso on riittänyt 10–15 peliminuutin rotaatiomiehen rooliin, Huolilalla hieman enempäänkin. Muttei kuitenkaan viereisessä STT:n jutussa mainittuun maajoukkueen tai sen lähituntumassa olevien haastajien kategoriaan. Rahallisessa mielessä kyse on ikään kuin väliinputoajista siinä vaiheessa, kun opiskelutkin ovat ohi.

Sama luonnehdinta pätee itse asiassa lähes kaikkiin kuuteentoista vuosina 1990–1992 syntyneisiin viime kauden pelaajaan. Heistä Robert Juvonen pisti koristossut naulaan kesken kauden. Poikkeuksen muodostaa Antto Nikkarinen, jota voi pitää korkean korisliigaprofiilin pelaajana.

Toisin sanoen Korisliiga koostuu alle 26-vuotiaista pelaajista, väliinputoajista sekä yli kolmekymppisistä korkean profiilin nimistä. Heistä koripallokentät jätti kansanedustaja Ville Kaunisto, ja konkareista Ville Turja siirtyi pelaajan paikalta pysyvästi Kobrien päävalmentajaksi.

Ulkomailta palanneiden jatkaminen Korisliigassa on elintärkeää. Tuukka Kotin, Teemu Rannikon ja miksei myös Mikko Koiviston lisäksi tähän ryhmään liittyy ensi kaudella Shawn Huff.

Lähes kaikki yli kolmekymppiset ovat joukkueissaan merkittävässä roolissa. Vastuussa, josta myös maksetaan. Lisäksi löytyy yksittäistapauksia, joissa lajirakkaus pitää esimerkiksi diplomi-insinöörit Antti Niskasen ja Lauri Toivosen jatkossakin liigaparketilla.

Kun liiga laajenee Lahti Basketballin verran, toistuvat Topias Kuukkasen ja Miikka Marttisen kaltaiset tarinat aiempaa useammin. Nämä 27-vuotiaat miehet ovat kulkeneet pitkän divisioonataipaleen ja Kuukkasen tapauksessa myös pari liigavuotta Vilppaassa lähes olemattomassa pelillisessä roolissa.

Molemmat saivat mahdollisuuden suuressa liigaroolissa viime kaudella Korihaissa. Kuukkasen taival jatkuu ensi kaudella KTP:ssä.

Vaikka kolmekymppisten liigapelaajien osuus saattaa hieman nousta, eivät perushaasteet muutu mihinkään. 10–15 peliminuutin rotaatiomiehen keskittyminen pelkästään koripalloiluun 44 ottelun runkosarjassa on taloudellisesti ja muistakin syistä vaikeaa. Ja pienehköstä pelaajamassasta sellaisten uskalikkojen löytäminen on vähintään yhtä vaikeaa.

MIESTEN KORISLIIGAPELAAJAT

Viime kauden kotimaiset syntymävuoden mukaan

1994: 12

1993: 6

1992: 6

1991: 6

1990: 4

1989: 2

1988: 3

1987: 2

1986: 2

1985: 0

1984: 1

1983: 1

1982: 1

1981: 2

1980: 1

1975: 1