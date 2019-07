Halikon vastaanottokeskus jatkaa ainakin tämän vuoden

Halikon vastaanottokeskuksen paikkaluku on nyt 150. Tuon paikkamäärän alle menevä vastaanottokeskus ei ole kannattava, vaan silloin se joudutaan lakkauttamaan, sanoo Maahanmuuttoviraston tulosalueen johtaja Kimmo Lehto .

Tänä vuonna vähennetään vastaanottokeskuksista noin 800 paikka, mutta Halikon vastaanottokeskus saa jatkaa.

– Halikossa jatketaan ainakin tämä vuosi. Suunnitelmia tehdään koko ajan ja tarvetta arvioidaan, sanoo Lehto.

Maahanmuuttovirasto pyrkii siihen, että vastaanottokeskusten paikkamäärä vastaa tarvetta.

Vastaanottokeskuksissa käyttöasteen tulisi olla 90 prosenttia, mutta siihen ei päästä tänä vuonna. Vuorokausihinta saa olla korkeintaan 52 euroa vuorokaudessa.

Halikon vastaanottokeskuksen apulaisjohtaja Marita Nikander on tyytyväinen siitä, etteivät lakkauttaminen tai supistukset koskeneet tänä vuonna Halikon toimipistettä. Halikon vastaanottokeskuksen käyttöaste on ollut viime viikolla 95 prosenttia, jolloin asukkaita oli vielä reilut 140. Siitä on jo tultu asukasmäärässä alaspäin.

– Aika vähän on sellaisia vastaanottokeskuksia, joissa käyttöaste on yli 90 prosenttia, sanoo Nikander.

Pansion vastaanottokeskus Turusta on transityksikkö, jossa tulijat ensin puhutellaan. Pansio syöttää sitten asiakkaita Halikkoon ja Punkalaitumelle.

Halikossa on 132 turvapaikanhakijaa ja lisäksi 50 asuu yksityismajoituksessa, esimerkiksi sukulaisten tai tuttavien luona.

– He ovat siitä huolimatta vastaanottokeskuksen asiakkaita, täsmentää Nikander.

Uusien tulijoiden, joita tulee edelleen Suomeen ja Halikkoonkin, turvapaikkahakemusten käsittelyajat ovat nopeutuneet.

– Maahanmuuttoviraston on tehtävä ensimmäiseen hakemukseen päätös puolessa vuodessa. Migrin tulee ilmoittaa peruste, jos päätöstä ei ole tuossa ajassa tehty, Nikander sanoo.

Turvapaikanhakijan on myös pitänyt kesäkuusta lähtien perustella uusintahakemuksensa aiempaa tarkemmin.

– Uusintahakemukseen tarvitaan enemmän perusteluja, joiden tulee olla uusia ja tarkoituksenmukaisia, sanoo Nikander.

Koko maassa turvapaikanhakijoita on kirjoilla 9200, joista osa on järjestänyt itse asumisensa. Alle 5800 henkilöä asuu vastaanottokeskuksissa.

– Lopulta tänä vuonna vastaanottokeskuksiin jää jäljelle reilut 6000 paikkaa, jos tulijavirta on näin vähäistä. Ensi vuonna 6000:tta paikkaa ei tarvita, sanoo Lehto.

Tilanne muuttuu enemmän tai vähemmän Lehdon mukaan. Aikuisille tarkoitettuja vastaanottoyksiköitä on koko maassa 39 kappaletta ja ilman huoltajia maahan tulleille alaikäisille kuusi kappaletta.

Esimerkiksi SPR:n Halikon vastaanottokeskuksen toiminnan irtisanomisaika on puoli vuotta.

– Mutta nyt ei olla sopimusta irtisanomassa, korostaa Lehto.

Tällä hetkellä vastaanottokeskusjärjestelmässä on noin 9260 asiakasta. Kun turvapaikanhakijoiden aalto kävi korkealla vuosina 2015–2016, niin uusia hakemuksia tehtiin 32 000.

Ensimmäisiä hakemuksia tänä vuonna tulee arviolta noin 2700 hakemusta.

– Tänä vuonna on jo jätetty 2400 hakemusta, joista 1200 on uusia hakemuksia ja uusintahakemuksia saman verran.

Uusien hakemusten määrä on noussut hieman vuosittain vuodesta 2017 lähtien, jolloin jätettiin 2130 uutta hakemusta.

– Uusien hakijoiden määrä jää alle 3000 vuositasolla, sanoo Lehto.

EU:n sisäisinä siirtoina 2016–2017 Italiasta ja Kreikasta Suomeen tulleet 2000 turvapaikanhakijaa valittiin Lehdon mukaan niin, että he saavat todennnäköisesti jonkinlaisen myönteisen päätöksen, ja kielteisiä päätöksiä on vain muutama.

– Suomessa tehdyistä päätöksistä valitetaan pääsääntöisesti hallinto-oikeuteen, jossa käsittely vie vuoden. Sen jälkeen valitusta jatketaan KHO:lle, jossa käsittely kestää viitisen kuukautta. Suomessa voi vielä tehdä uusintahakemuksenkin. Joillakin voi olla jo kuudes uusintahakemus menossa, mutta näitä on vain muutama. Uusintahakemuksen määrää ei ole rajoitettu mitenkään, Lehto toteaa.

Ulkomaalaislaki muuttui

Uusintahakemuksiin

tuli tarkennuksia

Ulkomaalaislain muutokset koskevat turvapaikanhakijoiden jättämiä uusintahakemuksia, matkustusasiakirjojen haltuunottoa, perheenyhdistämistä ja työvoiman saatavuusharkintaa.

Lisäksi turvapaikanhakijoiden työnteko-oikeutta täsmennetään. Muutokset astuvat voimaan 1.6.2019.

Turvapaikanhakijalla pitää olla syy, miksi hän ei ole esittänyt uusia perusteita aiemmin.

Kun turvapaikanhakija jättää uusintahakemuksen, hän voi kertoa uusia perusteita hakemukselleen. Hakijalla pitää olla jatkossa jokin syy sille, miksi hän ei ole esittänyt perusteita aiemmin. Syyn pitää olla sellainen, ettei hakija ole itse voinut vaikuttaa siihen.