Hallitus vahvisti ottavansa vastaan enintään kahdeksan Välimereltä pelastettua turvapaikanhakijaa

Suomi ottaa vastaan enintään kahdeksan Välimereltä pelastettua turvapaikanhakijaa, jotka saapuivat avustuslaivalla Italiaan. Valtioneuvosto vahvisti yleisistunnossaan EU-ministerivaliokunnan muutama viikko sitten tekemän päätöksen.

Avustusaluksella oli noin 40 siirtolaista, joiden Italia ei sallinut nousta Italian maaperälle Lampedusan saarella. Noin kaksi viikkoa sitten aluksen kapteeni kuitenkin ohjasi aluksen satamaan viranomaisten kielloista huolimatta. Tuolloin aluksessa olleet siirtolaiset siirrettiin vastaanottokeskukseen.

Suomi osallistuu ensimmäistä kertaa hätäjärjestelyihin Välimeren meripelastustehtävissä ottamalla vastaan turvapaikanhakijoita. Sen vuoksi sisäministeriöllä ei toistaiseksi ole tarkkaa tietoa, millä aikataululla turvapaikanhakijat kuljetetaan Suomeen.

– Tässä on olemassa käytäntöön muovautunut menettely, jossa Euroopan komission ja Euroopan turvapaikkaviraston rooli on suuri. Komissiosta pitäisi tulla lisätietoja jossain vaiheessa, sisäministeriön hallitusneuvos Annikki Vanamo-Alho sanoo.

Turvapaikanhakijoiden suojelun tarve arvioidaan Suomessa yksilökohtaisesti. Sisäministeriön mukaan suurin osa aluksella olleista siirtolaisista on lähtöisin Norsunluurannikolta, Kamerunista, Malista ja Guineasta.

EU-maat vastaanottaneet noin 800 mereltä pelastettua vuoden aikana

Suomen lisäksi myös Ranska, Saksa, Luxemburg ja Portugali ovat luvanneet ottaa siirtolaisia vastaan. Pyynnön turvapaikanhakijoiden vastaanottamisesta esitti Euroopan komissio.

Sisäministeriön mukaan Suomen vastaanottopäätöksen taustalla on myös EU-puheenjohtajuuskauden tavoite, jonka mukaan mereltä pelastettujen siirtoja koskevia järjestelyjä pyritään edistämään.

Ministeriö kertoo, että monet EU-jäsenmaat ovat ottaneet vuoden aikana vastaan yhteensä noin 800 mereltä pelastettua ihmistä.

STT

Kuvat: