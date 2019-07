Halpalentoyhtiö Ryanair sulkee tukikohtiaan 737 Max -koneen ongelmien vuoksi

Boeingin 737 Max -lentokonemalli tuo lisää ongelmia halpalentoyhtiö Ryanairille. Lentoyhtiö ilmoittaa vähentävänsä ensi vuodelle suunniteltuja lentoja, sillä se ei saa tilaamiaan lentokoneita sovitussa aikataulussa.

Suunnitelmien muuttuminen johtaa joidenkin lentokenttätukikohtien sulkemiseen. Ryanair odottaa vastaanottavansa Boeingilta 30 uutta konetta 58 sijaan ensi toukokuun loppuun mennessä.

Boeingin turmakonemalli on ollut maaliskuusta asti lentokiellossa eri puolilla maailmaa. 737 Max -koneilla tapahtui lyhyen ajan sisällä kaksi tuhoisaa onnettomuutta. Turmissa kuoli 346 ihmistä. Ryanairin tilaamat uudet koneet ovat 737 Max 200 -mallia, joka on variaatio turmakoneesta.

Guardian: Ryanairille toimitettavan koneen nimi muutettiin

Brittilehti The Guardian kertoi maanantaina, että yksi Ryanairille toimitettavista 737 Max -koneista oli ilmeisesti läpikäynyt nimenmuutoksen, jossa Max-sana oli pudotettu pois koneen kyljestä. Kuvien perusteella koneen kyljessä luki numerosarja 737-8200. Kyseessä on lentoviranomaisten koneesta käyttämä nimi. Boeing tai Ryanair eivät kommentoineet asiaa lehdelle.

Guardianin mukaan koneessa lukeva nimi on lentoyhtiön päätettävissä oleva asia. Ryanair ei toisaalta ole ainoa lentoyhtiö, joka pyrkii käyttämään konemallista vähemmän tahriintunutta nimeä. Toukokuussa British Airwaysin omistajayhtiö International Airlines Group kertoi tilanneensa Boeingilta 200 B737 -mallin koneita. Koneet olivat todellisuudessa Max-mallia.

Lukuisat tahot ovat kehottaneet Boeingia nimeämään ongelmakoneen uudelleen huonon mielikuvan välttämiseksi, kunhan koneet saadaan liikenteeseen. Vastikään sanomalehti Wall Street Journal kertoi, että viranomaiset ja ilmailualan edustajat uskovat koneen paluun venyvän ensi vuoden puolelle.

