”Haluan katsoa eteenpäin” – Arja Koriseva nousi yhdeksi kaikkien aikojen tangokuningattarista 30 vuotta sitten

Oli kesä 1989, kun Seinäjoella kruunattiin tangokuningattareksi 24-vuotias tangokilpailujen ensikertalainen.

– Muistan niin hyvin sen kesän! Aivan hurjaa.

Arja Koriseva, 54, kertoo, että mukana kisassa oli ollut kaksi aiempaa tangoprinsessaa.

– En ollut ollenkaan ennakkosuosikki. Ajattelin, ettei minulla ole mitään hävittävää.

Kestosuosikki hänestä kuitenkin tuli. Alkuvuosina keikkoja oli yli 300 vuodessa. Rumba vei hänet myös tv-ohjelmiin.

Korisevan ääni kesti hyvin, kiitos seitsemän vuoden klassisen musiikin opintojen, ja laulajana hän oli jo kokenut.

– Olin 11 vuotta laulanut tangomusiikkia, mutta en ollut osallistunut markkinoille. Sain lähteä tekemään musiikkia heti tosi monipuolisesti, hän kertoi perjantaina tangomarkkinoilla.

Koriseva oli oikeastaan aikonut oopperalaulajaksi.

Tuore tangokuningatar oli myös tuore kasvatustieteiden maisteri.

– En ole tehnyt pätevänä päivääkään töitä, hän naurahtaa papereistaan.

Hetkessä läsnä

Monipuolisuus mainitaan usein yhdeksi Korisevan suosion salaisuudeksi, mutta hän pitää erityisen tärkeänä läsnäoloa.

– Suurin syy (kestosuosioon) on se, että teen tätä laulajan työtä täydestä sydämestä. Olen läsnä ihmisille omana itsenäni, hän sanoo.

Musiikkinsa hän on halunnut aina räätälöidä hetken ja kuulijoiden mukaan. Myös ammattimainen työtapa on tärkeä.

Tänä vuonna Koriseva juhlii 30-vuotista uraansa estradeilla. Juhlavuosi on poikinut jopa juhlaleivoksen ja -kuohuviinin.

Juhlavuodesta ei tule vain menneiden muistelun täyttämä.

– Haluan katsoa eteenpäin, Koriseva sanoo.

Syyskuussa alkavalle juhlakiertueelle hän esimerkiksi ottaa mukaan musikaalisävelmiä, joita on aina halunnut laulaa, sekä sellaisia ikivihreitä, joita ei ole ennen laulanut.

Hän kuvaakin koko uraansa niin, että on aina halunnut tuoda mukaan myös jotakin uutta ja yllättävää.

Tänä vuonna Koriseva on nähty muun muassa kirkkokonserteissa pianisti Minna Lintukankaan kanssa. Juhlakiertue tango- ja viihdeorkesteri Guardia Nuevan kanssa starttaa syyskuussa.

Vaikka Koriseva kertoo olleensa tangovoitostaan ylenpalttisen onnellinen, hänen juhlansa kruunajaisiltana 1989 olivat jäädä väliin.

– Jäin urheilutalolle aivan yksin.

Illan pelasti Ylen naistoimittaja. Tämä tiesi, missä radio- ja tv-toimittajilla on juhlat. Niinpä toimittaja kantoi korkokengissä kulkeneen kuningattaren mutavellimaaston läpi mukaan juhlimaan, Koriseva paljastaa.

Luvassa lomaakin

Nelisen vuotta sitten Koriseva sairastui rintasyöpään.

– Voin ihan hyvin, hän kertoo nyt.

Koriseva tekee yhä yhteistyötä syöpäyhdistysten kanssa.

– On tärkeää, että sairaudesta puhutaan ja että ihmiset tutkivat ja tutkituttavat itsensä – pitävät huolta itsestään.

Koriseva on alkanut suoda itselleen kesälomaa. Kesään kuuluu ainakin mökkeilyä, ja kotona Keski-Suomessa maalla hän tekee mielellään ulkotöitä. Hyvä tapa rentoutua ovat käsityöt.

– Katson urheilua ja neulon.

Pian alkavalla lomalla jää aikaa myös nuorimman, 12-vuotiaan lapsen kanssa. Vanhin Korisevan kolmesta lapsesta täyttää 24.

