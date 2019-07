ASKO LEHTONEN. Euroopan unionin jäsenmaiden johtajat sopivat tällä viikolla, miten huippuvirat jaetaan. Salkuista sovittiin liikuttiin hämärän rajoilla niin, että moitteita on kuulunut sieltä täältä. Kittilässäkin ollaan kateellisia.

Mutta on maailmassa tapahtunut viikon aikana muutakin.

Suomessa viranomaisilla on käsitys siitä, kuka vuoti toissa vuonna Helsingin Sanomille salassa pidettyjä tietoja Puolustusvoimien Viestikoekeskuksesta. Keskusrikospoliisilla on ollut kuulemma epäilty jo pitkään. Tieto hänen henkilöllisyydestään ei ole vielä vuotanut julkisuuteen.

Tietovuotajan lisäksi itse puolustusvoimatkin ovat aktiivisia. Ensi syksynä ne tulevat Saloon harjoittelemaan rynnäköintiä. Kohteena on kaksi käytöstä poistettua koulua: Perniön lukio ja Märynummen yläkoulu.

Varmistamattoman tiedon mukaan kyseessä on hybridi- ja mikrobisodankäyntiin liittyvä sisäilmataisteluharjoitus.

Ruotsalaisten nuorten aikuisten riski on Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön mukaan huomattavasti korkeampi kuin suomalaisten. Ruotsissa riski on noin 40 prosenttia, mutta Suomessa vain kuusi.

Allsång på Skansenin yhteislaulujen antaman todistusvoimaisen kuvan perusteella ruotsalaiset ja suomalaiset ovat luonteeltaan niin erilaisia, että säätiön jakamaa tietoa voi tulkita vain yhdellä tavalla: Ruotsissa masentuneena pidetään ihmistä, joka Suomessa ei erotu muusta väestöstä millään lailla.

Rio de Janeiron osavaltion entinen kuvernööri Sergio Cabral myönsi tällä viikolla, että hän sai vuoden 2016 olympialaiset Rioon lahjomalla. Cabral kaivoi salkustaan Kansainvälisen olympiakomitean jäsenille noin kaksi miljoonaa dollaria, jotta he äänestäisivät oikein.

Kisapaikkojen valinta on melkoinen rumba, mutta valitsijoita voitelemalla voidaan päätyä sambaan.

Tapaus osoittaa taas kerran, miten onnen lahjat eivät käy tasan. Rio de Janeiro sai kahdella miljoonalla luvan järjestää kesäolympialaiset, Salossa korjattiin samalla rahalla urheilupuiston yleisurheilukenttä ja tehtiin uudet pukukopit.

Lopuksi takaisin sinne, mistä lähdettiin eli Strasbourgiin ja salkkuihin.

Pääministerin paikalta kesken kauden Euroopan komission varapuheenjohtajaksi lähtenyt Jyrki Katainen (kok.) arvioi tällä viikolla toimittajatilaisuudessa naisten asusteita.

Kataisen mukaan Suomen komissaariehdokas Jutta Urpilainen saattaa saada oikeinkin hyvän salkun. Se on suotavaa. Viisi vuotta on pitkä aika niin ihmiselle kuin salkulle, ja olisi ikävää, jos lukko menisi rikki, vuori repeäisi tai kahva irtoaisi kesken kauden.