Hämeenlinnalainen taiteilijakaksikko ihastui Teijon Masuuniin – Creatures of nature -näyttely haluaa syventää ihmisten luontosuhdetta ja suojella maapalloa

20 mallia, 20 kuvaa, 20 erilaista kukkapäähinettä – näistä elementeistä koostuu Teijon Masuunin Creatures of nature -valokuvanäyttely.

Kun Mikaela Holmberg vieraili viime kesänä ensimmäisen kerran Masuunissa, ei hän olisi uskonut, että seuraavana vuonna sen tiloissa järjestettäisiin hänen ensimmäinen suuri näyttelynsä.

– Olen viettänyt näissä maisemissa kesäni lapsuudesta saakka, sillä kesämökkimme sijaitsee täällä saaristossa. Masuunissa en ollut kuitenkaan ennen viime vuotta käynyt ja ihastuinkin paikkaan välittömästi. Kun syyskuussa minuun otettiin Masuunin toimesta yhteyttä, en epäröinyt näyttelyn pitämistä hetkeäkään.

Holmberg on yhdessä floristi Päivi Lehden kanssa toteuttanut näyttelyn, joka koostuu valokuvasarjasta. Siinä esiintyy kaksikymmentä 9–12-vuotiasta tyttöä, joille jokaiselle Lehti on suunnitellut uniikin kukkapäähineen. Taiteilijat toteavat, että näyttelyn kuvilla pyritään välittämään pintaa syvempiä merkityksiä.

– Haluamme ajatella, että kasvi ei ole pelkkä koriste. Kasvi on osa ihmistä, koska ihminen on osa luontoa, Holmberg kiteyttää.

Näyttelyn kuvat on otettu tammi-kesäkuun välisenä aikana. Holmberg toteaa kuluneen puolivuotisen olleen rankka mutta antoisa.

– Mahdutimme koko projektin toteuttamisen puoleen vuoteen. Emme edenneet minkään tarkan suunnitelman mukaan, vaan asiat soljuivat mukavasti eteenpäin itsestään.

Holmberg ja Lehti toteuttivat Creatures of nature -projektin pilotin kaksi vuotta sitten, kun he kuvasivat saman teeman mukaisesti viittä aikuista naista. Tämänvuotista näyttelyä varten Holmberg avasi mallihaun ja järjesti koekuvauksia.

– Kiinnostus oli valtavaa, eivätkä kaikki valitut mallit ole suinkaan kotikonnuiltamme Hämeenlinnasta. Jopa Kemistä asti valikoitui mukaan kaksi tyttöä.

Kukkakaupassa työskentelvä Lehti kertoo, että hänen työnsä lähtee aina liikkeelle mallista. Kun hän näkee hahmon, alkaa vaativa ajatustyö.

– Nähtyäni hahmon alan visioida tuhansien kukkien valikoimasta, mikä olisi juuri hänen juttunsa. Ajatustyö vie prosessissa selvästi eniten aikaa, mutta toki itse toteutuskin on mietittävä tarkasti. Ensinnäkin kukka-asetelmien on oltava kestäviä, minkä lisäksi niiden on oltava mallien mielestä mukavia.

Taiteilijat toteavat, että projektin tarkoituksena on myös auttaa luontoäitiä ilmastonmuutoksen kourissa.

– Tämä on myyntinäyttely, joten teokset ovat kaupan. Tauluista ja oheismyynnistä saaduista tuotoista lahjoitamme puolet Luonnonperintösäätiölle edistämään luonnon säilymistä tuleville polville, Holmberg toteaa.

Creatures of nature -parivaljakko tapasi toisensa ensi kertaa, kun he alkoivat työstää kahden vuoden takaista projektia. Työn merkeissä alkanut suhde on sittemmin syventynyt vahvaksi ystävyydeksi.

– Huomasimme, että ajatusmaailmamme kohtasivat niin visuaalisuuden kuin muidenkin seikkojen kohdalla. Olemme kumpikin ammattilaisia ja toimimme sen mukaan. Yhteinen työnteko on ollut sen takia mutkatonta, Lehti kertoo.

Kun Holmbergilta tiedusteltiin, haluaisiko hän pitää näyttelyn Masuunissa, ei valokuvaaja epäröinyt hetkeäkään.

– Tämä miljöö on ollut lapsesta pitäen sielunmaisemani. Koen, että näin oli tarkoitus tapahtua, Holmberg tunnelmoi.

– Kun näin Masuunin ympäristön ensi kertaa, en ihmetellyt lainkaan, miksi Mikaela tätä hehkutti, Lehti lisää.

Taiteilijakaksikko toivoo ja uskoo, että Creatures of nature jatkuu kesänkin jälkeen jossain muodossa.

– Tämä on ollut niin kova puristus, että minun on hetki kerättävä ajatuksiani ja katsottava mitä seuraavaksi tuleman pitää, Holmberg toteaa.

Lehti kertoo tähtäävänsä seuraavaksi kukkasidonnan SM-kilpailuihin, jotka järjestetään lokakuussa Seinäjoella.

– Paljon projekteja puskee päälle, mutta se on nyt ykkösprioriteetti.