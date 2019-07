Heinäsirkan siritys pitäisi kuulla – ikäkuulo uhkaa kaikkia

Kuulon heikkeneminen on hankala asia, ja sosiaalista kanssakäymistä haittaava tekijä.

– Ikäkuulo tulee enemmin tai myöhemmin kaikille, sanoo Salon Kuuloyhdistyksen tiedottaja Juha Nyman.

Heinäsirkan ääni pitäisi korvalla kuulla, mutta jos ei kuule, niin pitää olla huolissaan, sanoo Nyman. Toinen juttu on se, onko heinäsirkkoja vielä olemassa, jos niiden ääntä ei enää kuule. Se pitää varmistaa kanssaihmisiltä.

Ikävä puoli kuulon alenemisessa on se, että huonokuuloinen alkaa väistää asioita eikä pärjää muiden mukana omasta mielestäänkään. Eläkeiässä korkeiden äänien kuuleminen häipyy ja joku voi alkaa huomautella. Nyman kehottaakin, että silloin on aika hakeutua omalääkärille.

– Kuulolaite on tärkeä olla molemmissa korvissa, että suuntavaisto säilyy. Kaikki lääkärit eivät välttämättä kahta laitetta anna, vaan niitä pitää osata pyytää, neuvoo Nyman.

Kuuloliiton auto on testannut jälleen suomalaisten kuuloa huhtikuusta lähtien noin 80 paikkakunnalla. Auto kiertää nyt neljättä vuotta, ja se on saanut suuren suosion, sillä autossa on tehty jo tuhansia kuulotarkastuksia.

Salon torille pysäyttänyt kuulobussi oli paikalla nyt kolmatta kertaa. Ensimmäisen kerran se oli vuonna 2017 Salossa.

– Kuulonseulonta on ollut niin suosittua, että kaikki eivät siihen mahdu, sanoo Nyman.

Eilenkin Salon torille odotettiin viittäkymmentä kävijää, kun puoleen päivään mennessä oli jo 25 kävijää. Siksi kuulobussi on myös Halikon Prisman luona vielä torstaina.

Ehkä seuraavaksi mennään jonnekin reuna-alueelle ja järjestetään erillinen tapahtuma, kuten Särkisalossa keväällä 2018.

– Se toimi hyvin, ihmisiä tuli ja he kävivät kuulonseulonnassa. Vain yksi aika jäi vapaaksi, kertoo Nyman.

Kuuloseula on tarkoitettu henkilöille, jotka epäilevät kuulonsa heikentyneen, mutta jotka eivät vielä käytä kuulokojetta. Salon torilla oli pientä jonoa Kuuloauton ovella.

– Meidän tehtävä on purkaa jono, sillä pois ei lähdetä Salosta ennen kuin jono on purettu, sanoo kuulobussissa kiertävä Keski-Uudenmaan Kuulo ry:n puheenjohtaja Olavi Taipale Keravalta.

Pertteliläiset Antti ja Raili Forssten tutkivat kuuloseulonnan tulosta sen jälkeen, kun Raili Forssten kävi Kuulobussin kuulonseulonnassa ja tulosten mukaan myös hän tarvitsee kuulolaitetta. Puolisolla on jo laite molemmissa korvissa.

– Vasemmalla korvalla en kuule mitään, kun nuorena miehenä kuulo meni korvasta vahingon seurauksena ilotuliteonnettomuudessa, kertoo Antti Forssten.

Kävijämäärät seulonnassa ovat lisääntyneet, kun Kuuloauto on tullut tutuksi muun muassa Ylen Suomi Areena -ohjelmasta.

– Kun kuulo häviää, niin ihmisen sosiaalisuus häviää, toteaa Taipale, joka joutuu vieläkin ihmettelemään, kun ihmiset häpeilevät huonokuuloisuutta ja kuulolaitteen käyttöä.

Kuulovammat lisääntyvät, vaikka enää ei työskennellä kovassa tehtaiden melussa ja muissa vastaavissa työpaikoissa ilman kuulosuojaimia. Taipale toteaa, että nyky-yhteiskunta on meluinen, ja melusaastetta on vaikea välttää.

Ikäkuulo ja nuorten kuulossa tapahtuneet meluvammat ovat tätä päivää. Huonokuuloisten määrä kasvaa koko ajan väestön ikääntyessä. Myös nuorten vapaa-aikanaan saamat meluannokset ovat vaarana kuulolle.

– Nappikuulokkeissa musiikin desibelitaso voi nousta ja vaurioittaa kuuloa, sanoo Taipale.

Kovaäänisissä konserteissa kuulovaurioita voi myös syntyä, vaikka nykyisin saakin ostaa kuulosuojaimia myös musiikkifestareilta.

Salon Kuuloyhdistys ja Kuuloliitto järjestävät yhdessä Salon seudulla kolme Kuuloauto-tapahtumaa. Kuulobussi saapuu Salon lisäksi Prisman edustalle 1. elokuuta klo 9.00-15.00 ja Someron torille 8. elokuuta klo 9-15.

Mistä on kyse?

Ikäkuuloa

ei voi parantaa

Kuulokojeesta olisi hyötyä 300 000 suomalaiselle.

Jonkinasteista kuulon alenemaa on 750 00 suomalaisella.

Suurimmalla osalla yli 75-vuotiaista on jonkinasteinen kuulon alenema.

Ikäkuulon vaurioita ei voida parantaa eikä normaalia kuuloa siten palauttaa.

Kuulokojeen ja muiden apuvälineiden avulla huonokuuloisen elämää voidaan huomattavasti helpottaa.

Kuulonkuntoutus ei onnistu ilman omaa motivaatiota.