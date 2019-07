Heinolan torstai-iltaisen kolarin aiheuttaja oli liikkeellä ajo-oikeudetta, eikä kerta ollut edes ensimmäinen

Heinolan kolarin epäilty aiheuttaja oli liikkeellä ajo-oikeudetta, poliisi kertoo.

Kolari tapahtui torstai-iltana puoli seitsemältä nelostiellä Heinolassa Päijät-Hämeessä, kun pohjoisen suuntaan menossa olleista henkilöautoista yksi oli ollut kääntymässä oikealle Palajärventielle ja hidastanut sen vuoksi. Takana ajaneet henkilöautot olivat jarruttaneet välttääkseen törmäyksen.

Tällöin takana ajanut ajoi kääntyvän auton takakulmaan. Peräänajajan auto ajautui vastaantulevien kaistalle ja törmäsi vastakkaisesta suunnasta ajaneen henkilöauton keulaan.

Osallisena 15 ihmistä, kahden vammat vakavat

Kolarissa oli osallisena kaikkiaan 15 ihmistä. Kaikki heistä toimitettiin sairaalaan tarkastettavaksi tai hoidettavaksi. Poliisi tiedotti perjantaina, että ainakin kahdella henkilöllä on leikkaushoitoa vaativia vammoja, mutta ei hengenvaaraa.

Palokunnan mukaan loukkaantuneiden joukossa oli kaksi lasta, mutta heidän vammansa eivät olleet vakavia. Pelastuslaitos kertoi torstaina, että kaksi vakavasti loukkaantunutta ihmistä oli vastaantulevien kaistalle ajautuneen auton kyydissä. Poliisin mukaan myös pahimmin loukkaantuneet olivat rikoksesta epäillyn kyydissä olleita matkustajia.

Ajoneuvot vaurioituivat onnettomuudessa pahoin. Tapahtumapaikalla on 100 kilometrin tuntirajoitus. Poliisin mukaan onnettomuushetkellä tienpinta oli paljas ja kuiva.

Poliisi epäilee onnettomuuden aiheuttajaa liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja ajo-oikeudetta ajamisesta. Hän on poliisin mukaan täysi-ikäinen sysmäläinen mies, eikä ajo-oikeudetta ajo ollut hänelle ensimmäinen kerta.

