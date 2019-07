Hellepäiviä on ollut heinäkuussa vasta viisi, mutta nyt lämpöä piisaa ja raja rikkoutuu joka päivä

Helleraja on tänä kesänä ylittynyt 22 päivänä, ilmenee Ilmatieteen laitoksen tilastoista. Näistä päivistä kuusi oli toukokuussa ja 11 kesäkuussa. Heinäkuussa on tähän mennessä ollut viisi hellepäivää. Kuun ensimmäisenä päivänä mitattiin 27 astetta, mutta sen jälkeen seuraavan kerran elohopea kipusi 25 asteen rajan yli 18. heinäkuuta.

Viime kesänä oli lähes ennätyksellisen kuumaa. Helleraja rikkoutui tuolloin 64 kertaa. Kuumempaa on ollut ainoastaan vuonna 2002, jolloin hellepäiviä tilastoitiin 65. Suomen historian kylmimpänä kesänä vuonna 1962 hellettä oli vain kolmena päivänä.

Luvut ilmenevät Ilmatieteen laitoksen tilastoista, joihin on arkistoitu hellepäivien määriä vuodesta 1961 lähtien.

Hellettä heinäkuun loppuun saakka

Tämän kesän luvut muuttuvat vielä, sillä lisää hellettä on tiedossa.

– Kyllä tällä viikolla joka päivä on hellepäivä jossain päin maata, sanoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Helena Laakso.

Suomi pysyy lämpimän ilmamassan piirissä koko loppuviikon, mikä lupaa korkeita lämpötiloja. Etenkin maan etelä- ja keskiosissa on hyvinkin kuumaa.

Laakson mukaan sama sää jatkuu ensi viikolla. Tämänhetkiset kymmenen päivän ennusteet yltävät ainoastaan maanantaille ja tiistaille, mutta ainakin näinä kahtena päivänä on hellettä.

STT

Kuvat: