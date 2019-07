Helleraja menee viikonloppuna rikki monin paikoin etelässä ja lännessä

Viikonlopun säästä on tulossa suosiollinen lomailijoille, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Sää on poutainen ja aurinkoinen suurimmassa osassa maata.

– Lämpötila kohoaa etelässä ja lännessä ylimmillään 25-26 asteeseen, muualla on vähän viileämpää, kertoo päivystävä meteorologi Ari Mustala.

25 asteen hellerajan arvellaan menevän täpärästi rikki Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa ja Pirkanmaalla. Maan keskivaiheilla voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Pohjoisessa pilvisyys on vaihtelevaa, ja idässä voi olla pilvistä sadesäätä.

– Huomisen sää on ehkä vieläkin parempi, on varsin aurinkoista lähes koko maassa. Pohjois-Lapissa voi tulla iltapäivällä sadekuuroja ja ukkosta, kertoo meteorologi sunnuntain näkymistä.

Sunnuntain lämpötilat ovat Mustalan mukaan Etelä- ja Keski-Suomessa ylimmillään 25-27 astetta. Idässä ja pohjoisimmassa Lapissa on viileämpää.

Ensi viikon lopulla lähennellään 30 astetta

Ennusteen mukaan lämmin sää jatkuu etelässä koko ensi viikon, mutta maan keski- ja pohjoisosia viilentää kylmä rintama viikon puolenvälin aikoihin. Sen jälkeen sää lämpenee entisestään.

– Jonkinlainen kylmä rintama menee maan keski- ja pohjoisosien poikki, siellä on kuuroja odotettavissa ja ehkä ukkosta. Loppuviikoksi näyttäisi entisestään lämpenevän lähelle 30 astetta, Mustala arvioi.

Meteorologin mukaan Suomen yllä useita viikkoja heinäkuussa viihtyneet viileät säät ovat nyt toden teolla väistymässä.

– Tässä on aikamoinen muutos tapahtumassa. Viileä säätyyppi, joka vallitsi melkein kolme viikkoa, muuttuu nyt täysin.

STT

