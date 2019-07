Helleraja menee viikonloppuna rikki monin paikoin etelässä ja lännessä

Viikonlopun säästä on tulossa suosiollinen lomailijoille, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Sää on poutainen ja aurinkoinen suurimmassa osassa maata.

25 asteen hellerajan arvellaan menevän täpärästi rikki Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa ja Pirkanmaalla. Maan keskivaiheilla voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Pohjoisessa pilvisyys on vaihtelevaa.

Ennusteen mukaan lämmin sää jatkuu etelässä koko ensi viikon, mutta maan keski- ja pohjoisosia viilentää kylmä rintama viikon puolenvälin aikoihin. Sen jälkeen sää lämpenee entisestään.

STT

Kuvat: