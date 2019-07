Hellevetti irti: Euroopan ennätyksiä rikkova lämpöaalto pyyhkii Pohjoismaiden yli aina Grönlantiin

Pohjoismaat saavat osansa Euroopassa lämpöennätyksiä musertavasta lämpöaallosta. Helteet ovat rikkoneet 40 asteen paahtavan rajan monessa osassa Eurooppaa. Nyt lämpöaalto on siirtynyt pohjoiseen.

Ruotsin ilmatieteen ja hydrologian laitoksen SMHI:n mukaan länsinaapurissa äärimmäisimmät helteet ovat ottaneet suunnakseen maan pohjoisimmat osat.

Perjantaina Markusvinsan pikkukaupungissa Pohjois-Ruotsissa mitattiin maan tämän vuoden lämpöennätys, 34,8 astetta.

– Se on kuumin lämpötila niin pitkällä pohjoisessa sitten vuoden 1945 ja mittaushistorian kolmanneksi korkein, laitoksen meteorologi Jon Jorpeland kertoi AFP:lle.

Aiemmin viikolla monissa osissa Ruotsia koettiin trooppisia öitä. Trooppisella yöllä tarkoitetaan tilannetta, jossa lämpötila ei laske yön aikana alle 20 lämpöasteen.

Jorpelandin mukaan lämpötilat eivät ole olleet Etelä-Ruotsissa aivan niin äärimmäisiä kuin pohjoisessa. Ei ole tavatonta, että elohopea nousee muutamana päivänä vuodesta 30 asteen tienoille. Nykylämpötilat ovat tästä huolimatta keskivertoa korkeampia.

SMHI antoi varoituksia mahdollisesta vedenpuutteesta 15:ssä maan 21:sta läänistä.

Lämpö sulattaa jäätä lähipäivinä

Trooppinen lämpö on paahtanut myös muita Pohjoismaita. Norjan ilmatieteen laitos kertoi lauantaina, että Etelä-Norjassa oli mitattu 20 eri paikassa trooppisia öitä.

Maailman ilmatieteen järjestö WMO kertoi, että ennusteiden mukaan ilmavirrat veisivät lämpöaallon Euroopasta Grönlantiin. Grönlannissa odotetaan korkeita lämpötiloja ja lisääntynyttä jään sulamista.

Tuoreet ennusteet kertovat, että lämpöaaltojen seurauksena sulavan jään määrä voi lähestyä vuoden 2012 ennätyslukemia, kertoo järjestö viitaten Tanskan ilmatieteen laitoksen tietoihin.

Jään sulaminen on jo ennen helleaaltoa lähtenyt käyntiin tavallista aiemmin tänä vuonna. Helleaallon mukanaan tuoman lämpöenergian odotetaan sulattavan jäitä sekä merialueilla että mannerjäätiköllä seuraavien 3-5 päivän aikana, kertoo Tanskan ilmatieteen laitoksen ilmastotutkija Ruth Mottram.

Helleaalto pahentaa entisestään tilannetta, jossa yhtämittaiset lämpimät jaksot ovat tänä vuonna sulattaneet hyvin runsaan määrän jäätä.

Jäätä sulanut 100 gigatonnia liikaa

Tanskan ilmatieteen laitoksen mallinnusten mukaan maailman valtamerten vesimäärien arvioidaan lisääntyneen noin 170 gigatonnilla vettä, joka on sulanut jäästä ja lumesta tämän heinäkuun aikana.

100 gigatonnia vastaa noin 0,28 millimetrin nousua valtamerien pinnassa. Vastaavan ajanjakson odotetut sulamismäärät ovat 60 ja 80 gigatonnin välillä.

– Me olemme huomattavasti sen yläpuolella, mitä meillä normaalisti on, Mottram sanoo.

Hän kuitenkin painotti, että sulamismäärät vaihtelevat huomattavasti vuodesta toiseen.

– Vuonna 2012 olosuhteet olivat vieläkin vakavammat ja monen päivän ajan oli hyvin voimallista sulamista koko matkalta aina 3 000 metriä merenpinnan yläpuolella olevalle mannerjäätikön huipulle saakka, kertoo Mottram.

Vastaavaa sulamista ei ole vielä huomattu, mutta lähestyvä helleaalto voi johtaa siihen, että seitsemän vuoden takainen tilanne toistuu.

Mottram kertoo, että tavallista runsaampi sulaminen on linjassa viimeisten kahden vuosikymmenen kasvavien sulamismäärien kanssa.

Jään sulaminen Grönlannissa on myös hyvin läheisesti kytköksissä maailman lämpötiloihin. Kun lämpötilat pallolla nousevat, on odotettavissa lisää sulamista.

