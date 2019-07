Helteet jatkuvat osassa maata, mutta ilta tuo kaakosta kylmää

Lämpöaalto koskee tänäänkin melkein koko maata, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Nina Karusto. Ainoastaan pohjoisin Lappi jää eilisen tavoin vähän viileämmäksi.

Koillisesta tuleva kylmempi ilma vaikuttaa kuitenkin jo lauantai-illan aikana ja kylmemmät ilmamassat alkavat valua pohjoista kohti.

Sunnuntaina maan etelä- ja länsiosa jäävät lämpösaarekkeeseen, ja siellä voidaan lämpimän sään jatkuvan.

Sunnuntaina päivällä maan itäosa jää sen sijaan lämpötiloissa jo hyvinkin alle kahdenkymmenen. Alimmillaan Karuston mukaan voi Pohjois-Karjalassa olla päivällä noin 17 lämpöasteen luokkaa.

– Lämpö nousee siitä, mitä etelämmäksi mennään. Siellä voisi ihan eteläisimmässä nurkassa olla hellettä, mutta sielläkin voivat lämpötilamuutokset olla aika isoja alueellisesti, Karusto kertoo.

Länsi-Suomessa aurinkoa riittää uv-varoitukseen saakka

Kaikki varoitukset liittyvät lämpötiloihin ja hellerintamaan. Lämpövaroituksia on Karuston mukaan viikonloppuna lähes koko Suomessa. Muutamat Lapin kunnat välttyvät varoituksilta.

Viikonlopun alussa voimassa olevat metsäpalovaroitusalueet kasvavat entisestään lauantain ja sunnuntain aikana. Viikonloppuna lähes koko maassa on todennäköisesti metsäpalovaroitus Pohjois-Karjalaa lukuun ottamatta.

Tämän lisäksi lähes koko Länsi-Suomeen on annettu uv-varoitus Keski-Pohjanmaata lukuun ottamatta.

STT

Kuvat: