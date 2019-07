Herätysliike on perheen ja perinteiden paikka – kesäjuhlien kävijäkunta ennustaa liikkeen tulevaisuutta

Herätysliikkeiden kesäjuhlat vetävät väkeä, vaikka etenkin nuoret aikuiset erkaantuvat perinteisten elämänmuotojen parista.

– Nuoret kokevat, että perinteiset mallit eivät ole sopivia nykyiseen maailmantilanteeseen. Vanhat, perinteitä ylläpitävät instituutiot kuten kirkko tai herätysliikkeet eivät taivu muutokseen niin helposti kuin jotkin muut kulttuuriset instituutiot, sanoo Suomen evankelis-luterilaisen kirkon asiantuntija Terhi Paananen.

Liikkeiden kesäjuhlille riittää silti kävijöitä. Vanhoillislestadiolaisten Suviseurat on kerännyt viime vuosina enimmillään 80 000 yhtäaikaista kävijää. Herännäisten eli körttien Herättäjäjuhlat keräsi viime kesänä Tampereelle 30 000 kävijää.

Kesätapahtumissa hengellinen sisältö on vain osa kokemusta. Sosiaalinen puoli on ​myös hyvin tärkeä, koska herätysliikkeisiin kasvetaan usein mukaan lapsesta lähtien.

– Hengellisillä kesäjuhlilla tavataan sukulaisia ja ystäviä, jotka ovat ehkä olleet mukana koko elämän ajan, Paananen sanoo.

Herätysliikkeen vaihtaminen voi siksi olla hankalaa, koska toisen liikkeen juhlille mennessään voi joutua olemaan yksin. Kaikkiin herätysliikkeisiin voi silti liittyä, ja Paanasen havaintojen mukaan uudet jäsenet otetaan avoimesti vastaan.

Näkemyseroja liikkeiden välillä – ja sisällä

Herätysliikkeiden jäsenmääriä on vaikea arvioida. Jäsenyys ei perustu esimerkiksi jäsenmaksuihin vaan jäsenen omaan kokemukseen tiettyyn ryhmään kuulumisesta. Liikkeiden jäsenmääriä arvioidaankin usein juuri kesäjuhlien kävijälukujen mukaan.

Lestadiolaisuuden ja herännäisyyden lisäksi merkittäviä herätysliikkeitä ovat evankelisuus ja viides herätysliike, joka on jakaantunut useampaan haaraan.

– Mikään herätysliike ei ole kovin yhtenäinen porukka, vaan kaikissa on monenlaista ajattelua ja monenlaisia ihmisiä, Paananen huomauttaa.

Paanasen mukaan joillakin herätysliikkeillä on voimakkaampia kantoja kuin toisilla. Hän itse kuitenkin vierastaa kahtiajakoa liberaaleihin ja konservatiiveihin.

– Keskustelua helpottaa se, jos on vain kaksi kategoriaa, mutta kahtiajako ei minusta toimi. Sama ihminen voi yhdessä kysymyksessä olla liberaali ja toisessa konservatiivi.

Herätysliikkeet tuskin häviävät henkisyyden tieltä

Monen kiinnostus on kääntynyt kirkon perinteistä kohti laajempaa henkistä kenttää.

– Sen lisäksi, että halutaan tutustua omiin henkisiin ja hengellisiin juuriin, ollaan avoimia tutustumaan esimerkiksi tuttujen ja ystävien henkiseen ja hengelliseen elämään. Kyse on avomielisyydestä, joka muutenkin lisääntyy yhteiskunnassa.

Koska herätysliikkeiden talous rakentuu vapaaehtoisen kannatuksen varaan, ne elävät tällä hetkellä taloudellisesti haastavia aikoja.

– Liikkeitä kannattavia ihmisiä kuitenkin on, eikä kannatus näytä suurilla herätysliikkeillä kuten lestadiolaisilla ja körteillä vähenevän, mutta taloudellinen kannatus ei tahdo riittää entisten rakenteiden ylläpitoon tai uudistamiseen. Kesäjuhlilla voi aavistella herätysliikkeen tulevaisuutta siitä, paljonko mukana on lapsia, nuoria ja nuoria aikuisia ja millä tavalla, Paananen sanoo.

Hän painottaa, että herätysliikkeet ovat kirkon kokonaisuuden näkökulmasta erittäin arvokkaita.

– Paikoin ne ovat kriittisiä kirkon virallisempaa organisaatiota kohtaan ja hyvällä tavalla yhteistyössä auttavat kehittämään kirkkoa. Herätysliikkeet eivät ole kirkon ulkopuolella, vaan hyvin vahvasti kirkon sisällä.

STT

