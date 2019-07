Hoivakohun riepotteleman Attendon tulos Suomessa romahti tappiolle

Hoivayhtiö Attendon Suomen-liiketoimintojen tulos putosi tappiolliseksi toisella vuosineljänneksellä.

Tulospudotuksen syynä oli kustannusten kasvu, joka johtui pääosin työntekijöiden lisärekrytoinneista ja uusien yksiköiden avaamisesta. Lisää väkeä on palkattu sekä hoitotyöhön että avustaviin tehtäviin.

Suomen Attendon oikaistu liiketulos jäi huhti-kesäkuussa 41 miljoonaa kruunua eli noin neljä miljoonaa euroa tappiolle. Viime vuonna vastaava tulos oli vielä 74 miljoonaa kruunua plussalla.

– Liikevoiton laskun merkittävimmät tekijät ovat tiukentuneet henkilöstömitoitusvaatimukset sekä uusien yksiköiden suuri määrä, joka johtuu aiemmin solmituista vuokrasopimuksista. Lisäksi asukaspaikkojen myynti hidastui toisella kvartaalilla, mikä johtuu pääosin uusien yksiköiden hoitohenkilöstön rekrytointihaasteista, sanoo Attendo-konsernin toimitusjohtaja Martin Tivéus tiedotteessa.

Asukaspaikkojen myynti tökkinyt

Attendo on joutunut tänä vuonna rajun arvostelun kohteeksi vanhustenhoidossa paljastuneiden puutteiden takia. Viranomaiset ovat puuttuneet Attendon hoivakotien toimintaan eri puolilla maata.

Tivéus myös sanoo, että Suomen Attendo on onnistunut heikosti asukaspaikkojen myynnissä toisella vuosineljänneksellä. Pääsyynä tähän ovat olleet vaikeudet rekrytoida työntekijöitä uusiin hoivakoteihin.

Heinäkuun alussa Attendo nimitti uudeksi Suomen liiketoimintajohtajaksi Virpi Holmqvistin, joka aloittaa tehtävässä viimeistään marraskuussa. Edeltäjä Pertti Karjalainen siirtyy uuteen rooliin, jossa hän vastaa muun muassa myynnistä ja viranomaisyhteistyöstä.

Kannattavuuden romahduksesta huolimatta Suomen Attendon liikevaihto jatkoi kasvuaan. Toisen vuosineljänneksen aikana yhtiö avasi neljätoista uutta yksikköä, joihin tuli 541 uutta asukaspaikkaa. Lisäksi alkoi kahdeksan uuden yksikön rakennustyöt.

Koko Attendo-konsernin oikaistu liikevoitto oli huhti-kesäkuussa 42 miljoonaa kruunua eli noin neljä miljoonaa euroa. Konsernin liiketulos putosi 67 prosenttia vuoden takaisesta, mikä johtui kompuroinnista Suomen-toiminnoissa.

Ongelmat ovat heijastuneet Tukholman pörssiin listatun Attendon osakekurssiin, joka on puolittunut vuodenvaihteen jälkeen.

STT

