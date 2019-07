Hollannin korkein oikeus alensi Srebrenican uhrien vahingonkorvauksia

Hollannin korkein oikeus on alentanut Bosnian Srebrenican joukkomurhasta maksettavia korvauksia. Tuomioistuin piti kuitenkin kiinni vetoomustuomioistuimen kannasta vuodelta 2017, että Hollanti oli osittain vastuussa Jugoslavian sodan aikana tapahtuneesta noin 350 muslimimiehen surmasta.

Serbijoukot surmasivat kaikkiaan yli 8 000 muslimia Srebrenicassa vuonna 1995. Hollannin YK-joukot käskivät suojeluksessaan olleet bosnialaismiehet poistumaan tukikohdastaan. Vetoomustuomioistuimen linjauksen mukaan miehillä olisi ollut ainakin pieni mahdollisuus selviytyä, jos heitä ei olisi häädetty tukikohdasta.

Kahden vuoden takaisessa tuomiossa Hollannin vahingonkorvausvastuu asetettiin 30 prosenttiin, mutta korkein oikeus laski sen 10 prosenttiin.

– Hollannin valtion vastuu tapauksessa on hyvin rajallinen. Vastuu rajoittuu kymmeneen prosenttiin noin 350 uhrin omaisten kärsimistä vahingoista, tuomiostuin linjasi.

Korkein oikeus totesi ratkaisussaan, että kevyesti aseistautuneilla hollantilaisilla rauhanturvaajilla oli tilanteessa vain hyvin vähäiset mahdollisuudet saada kansainvälistä tukea.

Tapaus on varjostanut Hollantia vuosien ajan

Srebrenican tapaus on varjostanut Hollantia vuosien ajan. Vuonna 2002 tapauksesta valmistunut kriittinen raportti pakotti silloisen hallituksen eroamaan.

Bosnian serbien entinen johtaja Radovan Karadzic istuu parhaillaan elinkautista Haagissa osuudestaan Srebrenican joukkomurhaan ja muihin sotarikoksiin. Serbijoukkoja johtanut Ratko Mladic on myös saanut elinkautisen tuomion, mutta on valittanut siitä.

STT

