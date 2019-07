Hongkongin mielenosoittajat tunkeutuneet lainsäädäntöneuvoston rakennukseen – rauhanomaiselle demokratiamarssille osallistui samaan aikaan kymmeniätuhansia ihmisiä

Hongkongissa hallintoa vastustavat mielenosoittajat ovat onnistuneet tunkeutumaan lainsäädäntöneuvoston rakennukseen. Televisiokuvan mukaan naamioituneet mielenosoittajat ovat raivanneet mellakkapoliisin kasaamat esteet ja pakottaneet poliisit vetäytymään syvemmälle rakennukseen.

Sisällä rakennuksessa mielenosoittajat muun muassa repivät alas johtajien muotokuvia.

Poliisi käytti aiemmin pippurisumutetta mielenosoittajiin, jotka puolestaan suojautuivat siltä sateenvarjoilla. Silloin mielenosoittajat tukkivat keskeisiä katuja kaupungin keskustassa. Mellakkapoliisi pamputti mielenosoittajia ja suihkutti pippurisumutetta heitä vastaan purkaessaan tiesulkua. Ainakin yhden mielenosoittajan päästä nähtiin vuotavan verta yhteenoton jälkeen, ja poliisit pidättivät useita ihmisiä.

Osa ihmisistä heitteli poliiseja kananmunilla. 13 poliisin kerrottiin menneen sairaalaan, kun heidän päälleen oli tullut ”tuntematonta nestettä”.

Aktivistit, joista suurin osa on nuoria opiskelijoita, ovat vannoneet jatkavansa kansalaistottelemattomuuskampanjaansa.

– Mitä ikinä tapahtuukaan, emme menetä intoamme. Vastarinnassa ei ole kyse päivästä tai viikosta, vaan pitkästä aikavälistä, kertoi 22-vuotias opiskelija Jason Chan.

Aamun yhteenotot tapahtuivat ennen iltapäivällä alkanutta vuosittaista demokratiamarssia. Marssille osallistui kymmeniätuhansia ihmisiä.

Demokratiamarssi on järjestetty vuosittain siitä lähtien, kun Hongkong siirtyi Britannialta Kiinalle vuonna 1997. Marssin osallistujat ovat vaatineet Kiinalta suurempia vapauksia, esimerkiksi oikeutta valita itse Hongkongin aluejohtaja.

Vastakkaiset mielenosoitukset

Mellakkapoliiseja on nähty Hongkongin keskustassa useaan otteeseen kolmen viime viikon aikana suurmielenosoitusten yhteydessä. Mielenosoittajat ovat vastustaneet luovutuslakia, joka sallisi rikoksesta epäiltyjen luovuttamisen Manner-Kiinaan. Luovutuslain pelätään nakertavan hongkongilaisten kansalaisoikeuksia.

Protestit ovat laajentuneet yleisemmiksi aluehallinnon vastaisiksi mielenosoituksiksi, ja niissä on vaadittu aluejohtaja Carrie Lamin eroa. Lam jäädytti luovutuslain valmistelun, mutta protestoijat vaativat sen hyllyttämistä kokonaan.

20-vuotias opiskelija Benny kertoi, että Hongkongin Kiinalle myötämielisten poliitikkojen taipumattomuus on yllyttänyt ihmiset protestoimaan.

– Emme halunneet tätä, mutta hallinto pakotti meidät ilmaisemaan kantamme tällä tavalla, Benny kertoi uutistoimisto AFP:lle.

Hallintoa vastustavien mielenosoittajien kovat otteet ovat herättäneet myös vastakkaisia mielipiteitä. Demokratiamarssin kanssa samaan aikaan järjestetään myös Kiinan hallitusta tukeva mielenosoitus, mikä on herättänyt pelkoja yhteenotoista.

Eilen kymmenettuhannet ihmiset osallistuivat Hongkongissa Kiina-myönteiseen vastamielenosoitukseen, jossa muun muassa puolustettiin Hongkongin poliisin toimintaa. Monet vastamielenosoittajista heiluttivat Kiinan lippuja ja huusivat loukkauksia hallintoa vastustaville mielenosoittajille.

Hallintoa vastustavat mielenosoittajat ovat arvostelleet poliisin voimankäyttöä protestien yhteydessä. Mielenosoittajat myös vaativat pidätettyjä mielenosoittajia vastaan nostetuista syytteistä luopumista.

Lamilta sovitteleva puhe

Aluejohtaja Lam on pysynyt poissa julkisuuden valokeilasta luovutuslain jäädyttämisen jälkeen. Aamulla Lam kuitenkin osallistui lipunnostoseremoniaan Hongkongin satamassa juhlistaakseen vallanvaihdon 22-vuotispäivää.

Lamin pitämän puheen sävy oli sovitteleva.

– Viime kuukausien tapahtumat ovat aiheuttaneet konflikteja ja riitoja hallituksen ja asukkaiden välille. Se on saanut minut ymmärtämään, että poliitikkona minun täytyy olla tietoinen ihmisten tuntemuksista ja olla kosketuksissa niihin, Lam sanoi.

Lamin puheen keskeytti lyhyesti opposition kansanedustaja, joka huusi vastalauseita. Hänet poistettiin paikalta.

Seremonia-alueen ympäristö oli suljettu yleisöltä, ja mielenosoittajat ympäröivät alueen. Mielenosoittajien joukosta buuattiin yli lentäneelle helikopterille, josta liehuivat sekä Hongkongin että Kiinan liput.

