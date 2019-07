Horton sai varoituksen uinnin MM-kilpailujen protestistaan – Australian uimaliitto ymmärsi käytöksen

Kansainvälinen uimaliitto Fina antoi varoituksen australialaisuimari Mack Hortonille, jonka käytös Kiinan Gwangjussa järjestettävien pitkän radan MM-kilpailujen sunnuntaisessa palkintoseremoniassa herätti kummastusta. Miesten 400 metrin vapaauinnin hopeamitalin kauhonut Horton ei noussut valokuvausta varten korkeimmalle palkintokorokkeelle yhdessä kultamitalisti Sun Yangin ja pronssimies Gabriele Dettin kanssa.

Horton kohdisti protestinsa Suniin, johon on yhdistetty vahvat dopingepäilyt. Ennen MM-kilpailujen alkua kiinalaisuimarin kerrottiin rikkoneen dopingnäytteensä vasaralla. Teko tapahtui viime syksynä. Viisi vuotta sitten Sun oli kilpailukiellossa kielletyn piristeen vuoksi, jota hän kertoi käyttäneensä sydänvaivoihin. Viime syksyn temppuilustaan huolimatta hän on kilpailukelpoinen MM-uinneissa.

Australian uimaliitto asettui Hortonin taakse.

– Uimaliitto kunnioittaa Mack Hortonin kannanottoa ja ymmärtää hänen turhautumisensa, toimitusjohtaja Leigh Russell sanoi.

Hortonin toiminta palkintojenjaossa sai kannatusta urheilijoiden parissa.

– Uimarien kisakylässä raikuivat aplodit, kun Horton ei noussut pallille, yhdysvaltalainen rintauinnin ME-nainen ja olympiavoittaja Lilly King kertoi.

Kansainvälinen uimaliitto ojensi Hortonille varoituskirjelmän.

– Fina kunnioittaa sananvapauden periaatetta, mutta se on toteutettava oikeassa yhteydessä, Finan tiedotteessa muotoiltiin.

Kiistapari oli altaassa myös varhain tänä aamuna Suomen aikaa, kun Kiinassa kisattiin 800 metrin vapaauinnin finaalipaikoista. Sun eteni huomiseen finaaliin viimeisenä miehenä, mutta Hortonin matka katkesi alkuerissä. He eivät uineet samassa erässä.

STT

Kuvat: