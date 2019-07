Hotelliin tehty isku tappoi yli 25 Somaliassa – al-Shabaab ilmoittautui hyökkäyksen tekijäksi

Somaliassa ainakin 26 ihmistä on kuollut ja yli 50 ihmistä haavoittunut hotelliin tehdyssä iskussa, kertovat maan turvallisuusviranomaiset. Hyökkäys sattui Kismayon satamakaupungissa Somalian eteläosassa.

Viranomaisten mukaan itsemurhapommittaja ajoi räjähteillä täytetyn auton suosittuun Medina-hotelliin. Sen jälkeen raskaasti aseistautuneet hyökkääjät tunkeutuivat hotelliin ja alkoivat ampua ihmisiä.

– Asemiehet tunkeutuivat sisään ja avasivat tulen, mutta turvallisuusjoukot reagoivat nopeasti ja aloittivat tulitaistelun terroristeja vastaan, maan turvallisuusviranomaisen edustaja Abdiweli Mohamed kertoi medialle.

Lähteiden mukaan kuolleiden joukossa on useita paikallispoliitikkoja ja kaksi toimittajaa. Suurin osa uhreista on paikallisia, mutta joukossa oli myös ainakin kolme kenialaista, kolme tansanialaista, kaksi amerikkalaista, yksi britti ja yksi kanadalainen. Lisäksi kaksi Kiinan kansalaista haavoittui iskussa. Viranomaisten mukaan uhriluku saattaa vielä kasvaa.

Hotelli oli täynnä politiikkoja ja liikemiehiä, koska siellä järjestettiin kokouksia ennen elokuussa pidettäviä Jubamaan presidentinvaaleja. Yksi vaalien ehdokkaista kuoli iskussa.

”Hotellissa on kaaos”

Uutistoimisto AFP:n haastattelemien silminnäkijöiden mukaan räjähdys hotellissa oli valtava.

– Hotellissa on kaaos. Näin useita ruumiita kannettavan pois ja ihmisten pakenevan läheisistä rakennuksista, paikalla ollut silminnäkijä Hussein Muktar kertoi.

Silminnäkijöiden mukaan hotellirakennus on kauttaaltaan tuhoutunut hyökkäyksessä.

Terroristijärjestö al-Shabaab ilmoittautui heti tuoreeltaan iskun tekijäksi. Lausunnossaan al-Shabaab sanoi sen taistelijoiden tehneen marttyyri-iskun hotelliin, jossa majoittui alueen hallinnon ”luopioviranomaisia”.

Al-Shabaabin taistelijat ovat yrittäneet jo yli vuosikymmenen syrjäyttää Somalian nykyhallintoa. Lähteiden mukaan iskun kohteeksi joutuneessa hotellissa majoittui useita poliitikkoja, jotka valmistautuivat tuleviin aluevaaleihin.

Al-Qaidaan kytköksissä oleva al-Shabaab on tehnyt viime vuosien aikana useita pommi-iskuja ja hyökkäyksiä.

STT

