HS-gallup: Perussuomalaiset vahvisti asemaansa suosituimpana puolueena

Perussuomalaiset on kasvattanut kannatustaan entisestään ja on kirkkaasti Suomen suosituin puolue, kertoo Helsingin Sanomien gallup.

Oppositiopuolueen kannatus on nyt 20,7 prosenttia, mikä on 1,5 prosenttiyksikköä enemmän kuin kesäkuussa.

Kokoomuksen ja pääministeripuolue SDP:n kannatus on hieman pienentynyt. Kokoomus on nyt 16,7 ja SDP 16,5 prosentissa.

Vihreät on nostanut kannatustaan 0,9 prosenttiyksiköllä 14,0 prosenttiin. Keskustan kannatus on laskenut 12,2 prosenttiin.

Gallupin toteutti TNS Kantar, joka haastatteli 1.-27. heinäkuuta yli 2 200 ihmistä . Virhemarginaali on suurimmilla puolueilla 2,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006188541.html

STT