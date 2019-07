HS: Olli Rehn tavoittelee IMF:n pääjohtajan paikkaa – lehden tietojen mukaan hän on vahvoilla tehtävään

Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn tavoittelee IMF:n pääjohtajan tehtävää, kertoo Helsingin Sanomat. Lehden tietojen mukaan Rehn on vahva ehdokas Kansainvälisen valuuttarahaston johtoon.

– Minua on kysytty ehdolle IMF:n pääjohtajan tehtävään. Harkinnan jälkeen olen vastannut olevani valmis ehdokkaaksi. Se on vaativa mutta kovin mielekäs ja motivoiva tehtävä, Rehn kommentoi lehdelle.

HS perustaa tietonsa virkamieslähteisiin, joiden mukaan Rehniä kannattavat Suomen lisäksi tehtävään ainakin muut Pohjoismaat ja Baltian valtiot. Pääministeri Antti Rinne (sd.) kertoo lehdelle tavoitteena olevan, että Olli Rehn olisi Euroopan ehdokas IMF:n valuuttarahaston pääjohtajaksi.

HS:n mukaan toinen eurooppalainen vahva ehdokas IMF:n johtoon on Hollannin entinen valtiovarainministeri Jeroen Dijsselbloem.

IMF:n pääjohtajan paikka vapautuu Euroopan keskuspankin (EKP) johtoon siirtyvältä ranskalaiselta Christine Lagardelta. Valuuttarahastolla on ollut eurooppalainen pääjohtaja koko sen olemassaolon ajan, ja EU-maiden valtiovarainministerit yrittävät yksituumaisesti säilyttää IMF:n eurooppalaisessa johdossa.

Pääjohtajaspekulaatioissa on pyörinyt Rehnin lisäksi muitakin suomalaisnimiä. Euroopan investointipankki EIB:n varajohtaja ja entinen pääministeri Alexander Stubb viestitti heinäkuun alussa STT:lle, että hän voisi olla kiinnostunut IMF:n pääjohtajan tehtävästä.

Myös EU-komission varapuheenjohtaja Jyrki Kataisen nimi on ollut esillä.

https://www.hs.fi/talous/art-2000006186111.html

STT

