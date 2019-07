MM-uintifinaalissa viimeiseksi jäänyt Hulkko moitiskeli maaliintuloaan – ”Siinä meni muutama sekunnin kymmenys sivu suun”

Ida Hulkko sijoittui Etelä-Korean pitkän radan MM-kisoissa naisten 50 metrin rintauinnissa kahdeksanneksi. Hän oli finaalin viimeinen ajalla 31,23.

Finaalipaikka oli Suomen ainoa Gwangjun MM-uinneissa. Maailmanmestaruuden voitti Yhdysvaltain Lilly King ajalla 29,84.

Finaalipaikkaansa tyytyväinen Hulkko moitiskeli maaliintuloaan.

– Jouduin liu’uttamaan. Siinä meni muutama sekunnin kymmenys sivu suun, hän kuvaili STT:lle Gwangjusta.

Finaalissa seitsemänneksi sijoittuneen Saksan Anna Elendtin aika oli 0,17 sekuntia Hulkkoa parempi.

Myöskään suomalaisen lähtö ei sujunut aivan nappiin.

– Kokeneempien kaverien rinnalla startti meni nököttämiseksi, Hulkko vertasi.

Hulkko oli viime vuoden pitkän radan EM-kisoissa 50 metrin rintauinnissa viides. Hänen matkan Suomen ennätyksensä on 30,53. Hulkko ui Gwangjussa MM-alkuerissä 30,72 ja välierissä 30,91.

Naisten 50 metrin rintauinti ei ole olympialaji. Siksi Hulkko kohdistaa energiansa nyt 100 metrin rintauintiin rikkoakseen ensi vuoden Tokion olympiakisojen A-rajan 1.07,07. Matkan Suomen ennätys on Jenna Laukkasen Rio de Janeiron olympiakisoissa vuonna 2016 uima 1.07,35.

– Budapestissa on lokakuussa maailmancup 50 metrin radalla, Hulkko kertoi kilpailusuunnitelmistaan.

STT

Kuvat: