Humpparalliin Kuusjoelle odotetaan noin 3500 kävijää

Humpan tahtiin kuluu viikko yötä päivää ympäri vuorokauden Kuusjoen Raatalassa, kun musiikki pyörähtää käyntiin 6. heinäkuuta lauantaina.

– Kävijöitä on ollut viime vuosina kolmisen tuhatta viikossa. Tänä kesänä odotetaan 3500 viikkokävijää, sanoo vuonna 2008 tapahtuman naapurinsa kanssa käynnistänyt Kimmo Haapanen , Humppamusiikin Ystävät ry:n puheenjohtaja. Aloitusvuonna kävijöitä oli reilut kuutisen sataa.

– Tapahtuman organisaatio vetäisi, vaikka kävijöitä olisi tuhat päivässä.

Pikkuserkut, kaksi maanviljelijää sai idean, kun Haapasella oli hyvä tanssipaikka tilallaan, Kauppilan lato, ja yhdistyksen sihteerillä Juha Vähä-Heikkilällä äänitekniikkafirma, Suomen Esityspalvelu Ky.

Lavatanssimusiikin suuri festivaali jatkuu aina 12. heinäkuuta saakka. Tapahtuma järjestetään jo kahdettatoista kertaa. Paikalla on kaikkiaan 29 orkesteria ja yksi duo Ruotsista.

– Tapahtuma on laajentunut valtavasti, tulee uusia juttuja ja osa menee, sanoo Haapanen, jonka mukaan tapahtuma pyöritetään noin sadantuhannen euron budjetilla. Esiintyjistä suurin osa on ottanut itse yhteyttä ja halunnut mukaan tapahtumaan.

Perusjuttuna on useampi orkesteri viikon aikana, humppaspurtti, jonka aikana mitataan tanssikansan humppakunto, humppatietovisailu ja tanssikurssit.

Musiikkia riittää ympäri vuorokauden: orkesterimusiikin jälkeen laitetaan ilmainen levymusiikki soimaan.

– Aluksi oli yksi orkesteri illassa, nyt on kolme. Nyt esiintyy myös valtakunnallisesti tuttuja nimiä, kertoo Haapanen.

Humpparalliin suhtaudutaan kylällä suopeasti, sillä se on koko kylän yhteinen ponnistus.

– Naapuri soitti, että laittakaa vehkeet kovemmalle, kun ei musiikki tahdo kuulua, vaikka on ikkunat auki, kertoo Haapanen kyläläisestä, joka kuunteli musiikkia yöllä sängyssään. Muutaman kilometrin päässä tapahtumasta ollut naapuri kun ei saanut selvää kappaleen sanoista.

Talkoilla hoidetaan lipunmyynti, kanttiini sekä makkara- ja lettuteltta, jota hoitavat Kuusjoen eläkeläiset. Sitten on vielä timpuriryhmä

– Porukoilla on nimetyt vastaavat, ja äänentoisto hoitaa ohjelman Järviradioon suorana 7. päivä sunnuntaina.

Harrasteajoneuvotapahtuma on lauantaina avajaispäivänä, ja se on perinteisesti tuonut satoja ihmisiä paikalle. UUtena on kesäkirkko sunnuntaina 7.päivänä, jolloin pidetään hengellisen musiikin konsertti.

– Kaikki tanssimusiikkikaan ei suinkaan ole humppaa, vaan orkesterit soittavat omaa ohjelmistoaan, korostaa Haapanen.

Humpparalli on laajentunut myös merelle.

– Viking Line ilmoitti meille jo päivämäärät vuodelle 2010, kun maaliskuussa oltiin merellä ensimmäistä kertaa.