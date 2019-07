Huumeparoni El Chapo tuomittiin vankilaan loppuelämänsä ajaksi

Meksikolainen huumeparoni Joaquin ”El Chapo” Guzman on tuomittu istumaan loppuelämänsä vankilassa. Sinaloan huumekartellin pomolle annettiin tänään Yhdysvalloissa New Yorkissa elinikäinen tuomio ja lisäksi symboliset 30 vuotta vankeutta vielä tämän päälle.

Tämän lisäksi hänen tulee maksaa takaisin 12,6 miljardia dollaria rikoksistaan saatujen hyötyjen vuoksi.

62-vuotias El Chapo todettiin jo helmikuussa syylliseksi useisiin rikoksiin, jotka on tehty 25 vuoden aikana.

Yli 300 000 sivun ja 117 000 äänitteen todistusaineisto osoitti miehen syyllistyneen muun muassa valtavien huumemäärien salakuljetukseen ja rahanpesuun.

STT

Kuvat: