Ida Hulkko on selviytynyt Etelä-Korean pitkän radan MM-uinneissa naisten 50 metrin rintauinnin loppukilpailuun. Hän oli välierien kuudes ajalla 30,91.

Alkuerissä kahdeksanneksi ajalla 30,72 uineen Hulkon Suomen ennätys on 30,53. Finaalipaikka on Suomen ensimmäinen Gwangjun MM-kisoissa.

Välierien nopein oli Yhdysvaltain Lilly King ajalla 29,84.

