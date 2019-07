Ihanalla mökkilomalla

VIRPI LIETZÈN. Viime vuoden hellekesä sai ystäväni haluamaan kesällä järvenrantamökille. Niinpä hän varasi jo tammikuussa mukavalta kuulostavan vuokramökin.

Mökki oli aiemmalta kesälomareissulta tutun järven rannalla. Mökki oli tosin pieni, vain 25 neliötä, mutta kyllähän se kahdelle ihmiselle riittäisi.

Kuvissa kaikki vaikutti oikein kivalta. Loiva hiekkaranta, kaunis järvinäköala, siisti laituri, grillauspaikka ja mökissä mukavuudet.

Heinäkuun alussa ystäväni lähti sitten reissuun. Ulkona oli lämpöä yksitoista astetta, mikä hivenen häiritsi kepeätä tunnelmaa.

Perillä mökillä odotti rannassa ensimmäinen yllätys. Mökin omistaja oli ilmoituksen kuvien ottamisen jälkeen rakentanut keskelle rantaa suuren terassin. Terassissa ei sinänsä ollut vikaa, mutta terassin päälle oli rakennettu kreikkalaistyyppinen katettu sohva-alue. Koko hökötys oli tämänhetkisen muodin mukaisesti musta. Näky oli häkellyttävä, ei hyvässä mielessä.

Terassilta oli rakennettu jyrkkä kujanne laiturille. Mökin omistaja puhisi polviaan myöten vedessä. Hän korjasi laiturin ja terassin yhtymäkohtaa, joka oli irronnut. Touhusta oli saman tien pääteltävissä, että tässä pihassa omintakeisia viritelmiä riittää. Suomalainen mies oli päässyt vauhtiin.

Itse mökki osoittautui sekin erikoiseksi. Huone oli todella, todella pieni, mutta pesutilat ja sauna puolestaan suhteettoman suuret. Pesuhuoneen lattialla olisi mahtunut järjestämään vaikka tanssit.

Mutta saunominen ja uiminenhan mökillä on pääasia. Siispä saunan lämmitykseen. Se olikin kova urakka. Savu tunki sitkeästi sisään. Pitkällisen askartelun jälkeen homma onnistui.

Löylyreissu jäi kuitenkin lyhyeksi, sillä ilmanvaihtoa ei ollut nimeksikään, ja happi tuntui loppuvan. Saunasta oli pakko lähteä.

Ulkona tihuutti vettä ja lämpötila tuntui laskeneen alle kymmenen asteen. Koska huterosti kiinnitetty laituri ei houkuttanut, oli veteen mentävä rannasta. Erikoisiin ratkaisuihin mieltynyt vuokraisäntämme oli kuitenkin kantanut rannan täyteen kiviä. Kivien päältä pääsi vain vaivoin veteen.

Ranta osoittautui pehmeäksi: jalat upposivat liejuiseen mönjään. Vedessä pöllyävää mutaa katsoessaan ystäväni päätti jättää uimisen väliin. Ranta oli kaikkea muuta kuin hiekkaranta.

Koska ihminen on hyvin kekseliäs eläin, sujui loma kuitenkin mukavasti. Suomi on siitä ihana maa, että joka ainoalla paikkakunnalla on katsottavaa, kun vaan hiukan etsii.

Ystäväni kävivät tehtaanmyymälässä, tutustuivat paikalliseen erikoismuseoon sekä kävivät museotalossa, jossa oli vielä nähtävissä perinteinen susi- eli umpipiha. Isoilta teiltä sivuun ajellessa näki myös kauniita, vanhoja kylämaisemia ja pieniä kesäkahviloita. Ja hienoja luontokohteitahan löytyy aina.

Lopulta viikko kuluikin nopeasti. Savuttavan saunan kanssakin oppi pelaamaan.

Viikon kopperossa asumisen jälkeen oma koti tuntui suorastaan ylelliseltä. Meidän, öh, tai siis ystäviemme, mökkiviikko oli lopulta ihan hyvä juttu. Nyt on kotona niin mukava olla.

Kirjoittaja on toimittaja.