Turun hallinto-oikeus on hylännyt salolaisen Ihme ja Kumma tuki ry:n valituksen kaupungin tukipäätöksestä.

Yhdistys valitti joulukuussa 2017 tehdystä päätöksestä, koska se ei saanut yhdistyksille tarkoitettua työllisyyspalveluiden yleis- ja kohdeavustuksia.

Päätöksen mukaan yhdistys ei saanut avustusta, koska sen toiminta ei kohdistu suoraan salolaisten heikossa työmarkkina-asemassa olevien työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistämiseen. Lisäksi yhdistys oli saanut kaupungin tukea muuta kautta.

Avustuksella yhdistys olisi palkannut kaksi ohjaajaa, mikä olisi mahdollistanut neljän työttömän salolaisen erityisnuoren palkkaamisen.

Ihme ja Kumma tuki ry. piti päätöstä kehitysvammaisia nuoria syrjivänä ja siten lainvastaisena. Sen mukaan esimerkiksi Salon alueen työttömät ry:lle oli myönnetty avustusta samaan tarkoitukseen.

Hallinto-oikeuden mukaan kaupungin päätös olla myöntämättä avustusta Ihme ja Kummalle ei ollut vammaisia henkilöitä syrjivä tai tasapuolisen ja yhdenvertaisen kohtelun vastainen.

Oikeus toteaa, että työllisyyspalveluiden yleis- ja kohdeavustukset ovat harkinnanvaraisia avustuksia. Käytettävissä on tietty määräraha, jonka jakamisessa virkamiehellä on harkintavaltaa.

Ratkaisevaa tukipäätöksessä on ollut, miten toiminta kokonaisuudessaan kohdistuu kohderyhmiin, joita työllisyyspalveluiden avustusten myöntämisperusteissa on lueteltu. Vaikutusta on myös sillä, kuinka laajaa ja vaikuttavaa toiminta on.

Salon alueen työttömät haki avustusta Työverstas-hankkeelleen, jotta yhdistys voi tarjota asiakkaille myös kuntouttavan työtoiminnan paikkoja. Hanke oli suunnattu pitkään työttömänä olleille salolaisille työnhakijoille.

Yhdistyksen toiminta alentaa kaupungin valtiolle maksamia työmarkkinatukimenoja, ja hanke ottaa vähintään sata osallistujaa vuodessa.

Hallinto-oikeuden mukaan yhdistysten toiminnassa on eroa kohderyhmässä sekä toiminnan laajuudessa ja vaikuttavuudessa.

Ihme ja Kumman hakemuksen hylkääminen ei johtunut siitä, että yhdistyksen toiminta kohdistui kehitysvammaisiin nuoriin. Sen sijaan Salon alueen työttömien toiminta kohdistui niihin keskeisiin tavoitteisiin ja kohderyhmiin, joita työllisyysohjelmassa on asetettu.

Oikeus muistuttaa päätöksessään myös, että kenelläkään ei ole lähtökohtaista oikeutta saada kaupungin harkinnanvaraista avustusta. Suoraa oikeutta avustukseen ei saa, vaikka täyttäisi kaikki kriteerit.

Ihme ja Kumma tuki ry:n avustuksesta on väännetty kättä pitkään Salossa. Kaupunginhallitus päätti helmikuussa, että se myöntää yhdistykselle 20 000 euron avustuksen.