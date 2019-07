Ilmeikäs Ida harvinaiseen joukkoon?– suomalaisuimari on nähty isoimpien arvokisojen finaalissa noin viiden vuoden välein

Kuinka monta kertaa suomalainen on uinut loppukilpailussa olympialaisissa tai pitkän radan MM-kilpailuissa viimeisen viidentoista vuoden aikana?

Vastaus löytyy oheisesta faktalaatikostakin, mutta kirjoitettakoon se myös tähän sekä kirjaimin että numeroin. Kertoja on kolme (3), eli finaalipaikan sykli on ollut osapuilleen yksi viidessä vuodessa.

Vuosiin 2004–2018 mahtuvat neljät olympialaiset ja seitsemät MM-kilpailut. Suomalainen on siis yltänyt kahdeksan parhaan joukkoon noin joka neljännessä näistä yhdestätoista arvokisasta.

Lista on koruttoman lyhyt. Samalla se poimii rusinat siitä valtavasta pullasta, minkä lyhyen radan arvokisat urheilijoiden meriittilistoihin tuovat. Sekavuutta lisää entisestään se, että jopa pitkän radan MM-kilpailuissa mitellään matkoilla, jotka eivät kuulu olympialaisten kisaohjelmaan. 50 metrin sprinteistä olympialaisissa uidaan vain vapaauinti.

Esimerkiksi 25-vuotiaalta Mimosa Jallowilta ja 24-vuotiaalta Jenna Laukkaselta puuttuvat toistaiseksi pistesijat näistä suurimmista kilpailuista. Molemmat ovat yltäneet kahdesti finaaliin pitkien ratojen EM-uinneissa.

Jallow ja Laukkanen ovat myös Suomen viimeisimmät aikuisten arvokisamitalistit pitkiltä radoilta. Kummatkin ovat saavuttaneet EM-pronssin 50 metrillä eli kisassa, johon maanosan parhaat uimarit eivät panosta suurimpia satsauksiaan.

Samaan aikaan näiden naisten saavutuksia ei ole syytä vähätellä. Jallow on kypsynyt vähitellen Euroopan terävimmän kärjen taakse, ja Laukkasen vire on ollut usein parhaimmillaan menestysmahdollisuuden tarjoavien arvokisojen aikaan. Paras esimerkki tästä on kaksi lyhyiden ratojen EM-kultaa kahdella Suomen ennätysajalla 2015.

Myös todennäköisin seuraava lisäys finaalipaikkojen listaan löytyy 50 metrin rintauinnista. 20-vuotias Ida Hulkko (kuvassa) on tämän vuoden maailmantilastossa kymmenentenä, ja viime vuoden EM-vitosella on onnistuessaan mahdollisuudet kahdeksan parhaan joukkoon.

Tämän vuoden MM-kisojen allasuinnit käynnistyvät Etelä-Korean Gwangjussa huomenna sunnuntaina. Naisten 50 metrin rintauinti kilpaillaan kisojen päätösviikonloppuna 27. ja 28. heinäkuuta.

Suomen kaltaiselta pieneltä kilpauintikansalta ei pidä myöskään vaatia jatkuvia huipputuloksia. Niitä tuli äärimmäisen harvakseltaan ennen Jani Sievisen valtakautta ja Antti Kasvion säestystä.

Matti Mattssonin MM-pronssi kuuden vuoden takaa on arvostettava suoritus, vaikka ennätys kyseisellä rintauintimatkalla ei sen jälkeen olekaan parantunut. Ari-Pekka Liukkosen kuudes sija 50 metrin vapaauinnin MM-kisasta sekä pronssi ja neljäs sija EM-altaasta ovat huimia tuloksia.

SUOMEN UINTI 2000-LUVUN ARVOKISOISSA

Finaalipaikat olympialaisissa ja pitkien ratojen MM-kilpailuissa

1) Hanna-Maria Seppälä, 100 metrin vapaauinti, MM-2003.

3) Matti Mattsson, 200 metrin rintauinti, MM-2013.

4) Seppälä, 100 metrin vapaauinti, olympialaiset 2008.

4) Jani Sievinen, 200 metrin sekauinti, MM-2003.

6) Ari-Pekka Liukkonen, 50 metrin vapaauinti, MM-2017.

7) Tero Välimaa, 50 metrin perhosuinti*, MM-2001.

8) Sievinen, 200 metrin sekauinti, olympialaiset 2000.

Suomalaisten tämän vuoden ranking-sijoituksia

10) Ida Hulkko, 50 metrin rintauinti*

17) Mimosa Jallow, 50 metrin selkäuinti*

21) Ari-Pekka Liukkonen, 50 metrin vapaauinti

32) Matti Mattsson, 200 metrin rintauinti

50) Jallow, 50 metrin perhosuinti*

56) Riku Pöytäkivi, 50 metrin perhosuinti* ja 100 metrin perhosuinti

59) Hulkko, 100 metrin rintauinti

65) Jallow, 100 metrin selkäuinti

91) Jenna Laukkanen, 50 metrin rintauinti*

* Ei olympialaji