Irak: Lapset luovutettiin Suomelle jo vuonna 2017 – Suomen ulkoministeriön mukaan kyse oli lapsikaappauksesta

Hämmennystä herättäneet tiedot Irakin karkottamista suomalaisista lapsista koskevat kahta jo vuonna 2017 luovutettua lasta, kertoi Irakin ulkoministeriön edustaja STT:lle. Poika ja tyttö luovutettiin silloin Suomen suurlähettiläälle Bagdadissa.

– Suomen suurlähettiläs otti vastaan heidät, muistaa Irakin ulkoministeriön edustaja Ahmed Al-Sahaf.

Suomen ulkoministeriö vahvistaa STT:lle, että kaksi lasta on luovutettu Irakista vuonna 2017. Ministeriön mukaan kahden vuoden takainen tapaus ei liity millään tavalla Isisiin tai karkotuksiin, vaan kyse oli lapsikaappauksesta.

– Meillä on ollut Irakissa lapsikaappaus vuonna 2016 sillä seurauksella, että he (Irak) palauttivat meille ihan normaalisti toimivaltaisina viranomaisina vuonna 2017 kaksi lasta, kertoi ulkoministeriön ajankohtaisviestinnän yksikön päällikkö Vesa Häkkinen STT:lle.

Hämmentävä tiedote

Irakin ulkoministeriö kertoi maanantaina tiedotteessa ulkomaalaisten lasten karkotuksista. Ministeriön mukaan lasten uskotaan kytkeytyvän terroristijärjestö Isisiin ja joukossa olisi suomalaisia lapsia.

Ulkoministeriö on pyytänyt maita käyttämään diplomaattisia reittejä kansalaistensa vastaanottamiseksi. Lasten lisäksi tiedotteessa mainitaan muun muassa alaikäiset kansalaiset, jotka ovat suorittaneet tuomionsa Irakissa yhteyksistä terroristijärjestöön. Ministeriön mukaan maiden tulisi tehostaa toimia ottaakseen vastaan järjestöön liittyneiden lapsia.

