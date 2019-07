Iran aikoo käynnistää raskasvesireaktorinsa uudelleen

Iran aikoo käynnistää Arak-raskasvesireaktorinsa uudelleen, kertoo paikallinen uutistoimisto ISNA. Asiasta ilmoitti maan atomienergiajärjestön puheenjohtaja Ali Akbar Salehi.

Salehin mukaan atomienergia on maalle välttämättömyys eikä energian tuottamisen jatkuvuudelle ole muuta tapaa.

Iranin ydinsopimus on ollut viime aikoina useasti tapetilla, kun Yhdysvallat irtisanoutui siitä. Ydinsopimuksen tarkoituksena on sitouttaa Iran rajoittamaan ydinohjelmaansa vastineeksi talouspakotteiden keventämiselle.

https://fr.isna.ir/news/98050602882/Salehi-L-activit%C3%A9-du-r%C3%A9acteur-%C3%A0-eau-lourde-d-Arak-continuera

STT

