Iran on päästänyt menemään toisen Hormuzinsalmessa pysäyttämistään tankkereista. Brittiomisteinen, Liberian lipun alla seilaava Mesdar-tankkeri on sen omistajan mukaan päässyt jatkamaan matkaansa ja poistunut Iranin vesiltä.

Tankkerin omistava brittiyhtiö kertoi, että laivaan nousseet aseistetut vartijat ovat poistuneet ja että laivan miehistö on kunnossa.

Aiemmin pysäytetyn tankkerin Stena Imperon Iran otti puolestaan haltuunsa, ja alus on ohjattu Iranin rannikolle.

