Iran vapautti haltuun ottamansa tankkerin miehistön yhdeksän intialaista jäsentä

Iran on vapauttanut haltuun ottamansa säiliöaluksen miehistön yhdeksän intialaista jäsentä. Asiasta ilmoitti Intian ulkoministeriö perjantaina.

Vapautetut kuuluvat Panaman lipun alla kulkevan aluksen MT Riahin miehistöön. Iran otti tankkerin haltuunsa Hormuzinsalmessa 14. heinäkuuta.

Iran on ilmoittanut epäilevänsä MT Riahia öljyn salakuljetuksesta Persianlahdella.

Kolme MT Riahin miehistön intialaista jäsentä jäi edelleen Iranin pidättämäksi. Lisäksi Iranin hallussa on 18 muuta intialaista, jotka ovat Britannian lipun alla seilaavan Stena Impero -tankkerin miehistöä. Tämän ruotsalaisomisteisen aluksen Iran otti haltuunsa Persianlahdella 20. heinäkuuta.

Britannia puolestaan pysäytti heinäkuun alussa iranilaisen Grace 1 -tankkerin Gibraltarilla. Alusta on epäilty öljyn kuljettamisesta Syyriaan EU:n pakotteiden vastaisesti.

STT

