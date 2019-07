Irlannin pääministeri: Sopimukseton brexit voi yhdistää Irlannin

Britannian sopimukseton ero EU:sta voisi johtaa siihen, että entistä useampi pohjoisirlantilainen alkaisi kyseenalaistaa unionin Britannian kanssa, Irlannin pääministeri Leo Varadkar sanoo.

Pääministeri kommentoi eroprosessia Britannian pääministerin Boris Johnsonin puheenvuoron jälkeen. Johnson lyttäsi brexit-sopimuksen ja sanoi pistävänsä etusijalle sopimuksettoman eron valmistelut.

Varadkarin mukaan yhä useampi maltillinen kansallismielinen, joka on kuitenkin ollut tyytyväinen vallitsevaan tilaan, suuntaa katseensa tiukemmin kohti yhdistynyttä Irlantia.

– Kasvavassa määrin näemme liberaaleja protestantteja, liberaaleja unionisteja, jotka ovat alkaneet kysyä, missä he tuntevat olonsa kotoisaksi, Varadkar sanoi perjantaina pitämässään puheessa.

”Johnson ajanut maan törmäyskurssille”

Irlannin ulkoministeri Simon Coveney sanoi aikaisemmin perjantaina, että Britannian uusi pääministeri on ajanut maansa tahallaan heti törmäyskurssille Euroopan unionin kanssa.

Ehkä vaikein este Britannian erosopimukselle EU:sta on kysymys, miten EU-maaksi jäävän Irlannin ja Britanniaan kuuluvan Pohjois-Irlannin rajavalvonta järjestetään. Erosopimuksen niin kutsuttu backstop-ehto on kehitetty määrittelemään Irlannin ja Pohjois-Irlannin välisen rajan kohtalo.

Nyt alueet ovat samassa kauppa- ja tulliliitossa, eikä rajan ylittäviä kuljetuksia ja tuotteita tarvitse syynätä tullissa. Eron jälkeen ne ovat luultavasti kuitenkin eri tullijärjestelmien alaisuudessa.

STT

Kuvat: